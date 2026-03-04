logo

Ранние симптомы болезней поджелудочной, которые часто игнорируют

Врачи назвали ранние симптомы заболеваний поджелудочной, которые часто игнорируют

4 марта 2026, 18:10
Поджелудочную железу называют одним из ключевых органов пищеварительной системы. Этот орган производит ферменты для расщепления пищи и гормоны, регулирующие уровень сахара в крови. Часто первые симптомы проблем остаются незамеченными или воспринимаются как незначительные недомогания. Такой подход приводит к поздней диагностике опасных заболеваний.

ТОП ранних симптомов проблем с поджелудочной, о которых следует знать:

Боль в верхней части живота, которая может отдавать в спину, – первый ранний симптом. Боль часто усиливается после еды, особенно жирной. Это может являться признаком панкреатита. Если игнорировать симптом, то дальше будет острое воспаление, требующее немедленной медицинской помощи.

Внезапная потеря веса без очевидных причин – может свидетельствовать о хронических проблемах с поджелудочной, когда орган не производит достаточно ферментов для нормального усвоения пищи. Также возможны слабость, усталость и нехватка энергии.

Желтуха – пожелтение кожи и белков глаз – возникает из-за блокировки желчных протоков, что часто связано с опухолями поджелудочной.

Тошнота и постоянное чувство дискомфорта после еды – регулярность таких проявлений может свидетельствовать о серьезных проблемах. Особенно опасно, если эти симптомы сопровождаются диареей или жирными стулами, что указывает на нарушение работы ферментов.

Среди других симптомов также называют увеличение лимфатических узлов, постоянная слабость и ощущение переполненного желудка даже после небольшого количества пищи. Эти проявления могут быть сигналом как воспалительных процессов, так и серьезных заболеваний, включая рак поджелудочной.

