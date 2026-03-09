Стоматолог назвала самые вредные для зубов напитки: и это не только кока-кола

Сладкие газированные напитки обычно называют самыми вредными для зубов. Однако, по словам врачей, есть не менее вредные напитки.

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, какие напитки могут повредить зубы, пишет издание Express. По ее словам, больше всего вредят зубам напитки, содержащие высокое содержание сахара и высокую кислотность. Врач объяснила, что сахар питает бактерии, которые приводят к кариесу, а кислота может размягчать и разрушать эмаль, которая является защитным внешним слоем зуба.

Какие полезные для здоровья напитки вредят зубам

Вредными, по словам врача, могут быть и напитки, которые считают полезными для здоровья.

"Например, комбуча производится путем ферментации, что делает ее кислой. Исследования показали, что комбуча может значительно смягчать эмаль, поскольку ее pH очень низкий. Фруктовые соки и смузи – тоже напитки, которые могут быть очень вредными", — цитирует издание слова врача.

Стоматолог объяснила, что, несмотря на то, что в этих напитках натуральные сахара, они все равно питают бактерии, вызывающие кариес, а цитрусовые, в частности, содержат кислоты, которые могут способствовать износу эмали при частом употреблении.

К проблемам могут привести и спортивные и энергетические напитки – многие из них содержат лимонную кислоту, которая, по результатам исследования, оказывает сильное эрозионное воздействие на вашу эмаль.

ТОП полезных для зубов напитков

При этом самый безопасный ежедневный напиток с точки зрения стоматологии — негазированная вода. Она увлажняет рот, помогает смыть пищу и бактерии, а также не подвергает зубы воздействию сахара или кислоты. Другим удачным вариантом, отметила врач, является молоко. Напиток богат кальцием, который поддерживает здоровье костей и крепкую зубную эмаль. Молоко может нейтрализовать кислоты во рту и реминерализовать эмаль.

Газированная вода также менее вредна, при условии, что она несладкая и безвкусная. Кокосовая вода также является хорошим способом утолить жажду и богата калием, кальцием, магнием и электролитами.

