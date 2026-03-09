logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Стоматолог назвала самые вредные для зубов напитки: и это не только кока-кола
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоматолог назвала самые вредные для зубов напитки: и это не только кока-кола

Названы самые вредные для зубов напитки

9 марта 2026, 12:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Сладкие газированные напитки обычно называют самыми вредными для зубов. Однако, по словам врачей, есть не менее вредные напитки.

Стоматолог назвала самые вредные для зубов напитки: и это не только кока-кола

Проблемы с зубами. Иллюстративное фото

Стоматолог Дипа Чопра рассказала, какие напитки могут повредить зубы, пишет издание Express. По ее словам, больше всего вредят зубам напитки, содержащие высокое содержание сахара и высокую кислотность. Врач объяснила, что сахар питает бактерии, которые приводят к кариесу, а кислота может размягчать и разрушать эмаль, которая является защитным внешним слоем зуба.

Какие полезные для здоровья напитки вредят зубам

Вредными, по словам врача, могут быть и напитки, которые считают полезными для здоровья.

"Например, комбуча производится путем ферментации, что делает ее кислой. Исследования показали, что комбуча может значительно смягчать эмаль, поскольку ее pH очень низкий. Фруктовые соки и смузи – тоже напитки, которые могут быть очень вредными", — цитирует издание слова врача.

Стоматолог объяснила, что, несмотря на то, что в этих напитках натуральные сахара, они все равно питают бактерии, вызывающие кариес, а цитрусовые, в частности, содержат кислоты, которые могут способствовать износу эмали при частом употреблении.

К проблемам могут привести и спортивные и энергетические напитки – многие из них содержат лимонную кислоту, которая, по результатам исследования, оказывает сильное эрозионное воздействие на вашу эмаль.

ТОП полезных для зубов напитков

При этом самый безопасный ежедневный напиток с точки зрения стоматологии — негазированная вода. Она увлажняет рот, помогает смыть пищу и бактерии, а также не подвергает зубы воздействию сахара или кислоты. Другим удачным вариантом, отметила врач, является молоко. Напиток богат кальцием, который поддерживает здоровье костей и крепкую зубную эмаль. Молоко может нейтрализовать кислоты во рту и реминерализовать эмаль.

Газированная вода также менее вредна, при условии, что она несладкая и безвкусная. Кокосовая вода также является хорошим способом утолить жажду и богата калием, кальцием, магнием и электролитами.

Напомним: портал "Комментарии" писал о симптомах, указывающих на болезни поджелудочной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2179197/dentist-drink-most-damaging-teeth
Теги:

Новости

Все новости