Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Звучить занадто просто, щоб бути ефективним? Насправді звичка робити 100 присідань на день може помітно змінити не лише тіло, а й самопочуття. Без абонемента в спортзал, без складних програм і дорогого обладнання — лише ви та власна вага.
Сто присідань щодня: як зміниться ваше життя вже за кілька тижнів
Уже в перший тиждень багато хто помічає:
легкий біль у м’язах сідниць і стегон
приплив енергії
покращення настрою
Це сигнал, що м’язи "прокидаються", а кровообіг активізується.
Регулярні присідання запускають низку позитивних процесів:
підтягуються сідниці
стегна стають щільнішими
зменшується целюліт
покращується постава
з’являється витривалість
Навіть без зміни харчування тіло виглядає більш підтягнутим.
100 присідань щодня — це не лише про фігуру:
активізується обмін речовин
покращується робота серця
зміцнюються суглоби та зв’язки
зменшуються застійні явища в малому тазу
покращується кровообіг у ногах
Особливо корисно людям, які багато сидять протягом дня.
Присідання задіюють великі м’язи, тому:
спалюються калорії
зменшуються об’єми
тіло стає рельєфнішим
Хоча вага може змінюватися повільно, сантиметри йдуть швидше — і це найкращий показник.
Одна проста щоденна дія формує дисципліну:
з’являється відчуття контролю над тілом
зростає впевненість у собі
формується корисна звичка
100 присідань часто стають першим кроком до більш активного способу життя.
Щоб не нашкодити собі:
тримайте спину рівно
коліна не виходять далеко за носки
напружуйте сідниці
дихайте рівномірно
Не обов’язково робити всі 100 одразу — розбийте на 4–5 підходів.
Присідання не рекомендовані без консультації лікаря при:
проблемах із колінами
травмах спини
серйозних захворюваннях суглобів
У таких випадках краще починати з меншої кількості.
Головне
Сто присідань щодня — це маленька звичка з великим результатом. Вона не вимагає багато часу, але поступово змінює тіло, самопочуття й навіть спосіб мислення.
Почніть сьогодні — і вже за місяць ви здивуєтеся, на що здатне ваше тіло.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з вашим тілом, якщо постійно недосипати.