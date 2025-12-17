Звучить занадто просто, щоб бути ефективним? Насправді звичка робити 100 присідань на день може помітно змінити не лише тіло, а й самопочуття. Без абонемента в спортзал, без складних програм і дорогого обладнання — лише ви та власна вага.

Сто присідань щодня: як зміниться ваше життя вже за кілька тижнів

Що відбувається з тілом у перші 7 днів

Уже в перший тиждень багато хто помічає:

легкий біль у м’язах сідниць і стегон

приплив енергії

покращення настрою

Це сигнал, що м’язи "прокидаються", а кровообіг активізується.

Через 2–3 тижні: помітні зміни

Регулярні присідання запускають низку позитивних процесів:

підтягуються сідниці

стегна стають щільнішими

зменшується целюліт

покращується постава

з’являється витривалість

Навіть без зміни харчування тіло виглядає більш підтягнутим.

Як присідання впливають на здоров’я

100 присідань щодня — це не лише про фігуру:

активізується обмін речовин

покращується робота серця

зміцнюються суглоби та зв’язки

зменшуються застійні явища в малому тазу

покращується кровообіг у ногах

Особливо корисно людям, які багато сидять протягом дня.

А що з вагою?

Присідання задіюють великі м’язи, тому:

спалюються калорії

зменшуються об’єми

тіло стає рельєфнішим

Хоча вага може змінюватися повільно, сантиметри йдуть швидше — і це найкращий показник.

Психологічний ефект

Одна проста щоденна дія формує дисципліну:

з’являється відчуття контролю над тілом

зростає впевненість у собі

формується корисна звичка

100 присідань часто стають першим кроком до більш активного способу життя.

Як робити правильно

Щоб не нашкодити собі:

тримайте спину рівно

коліна не виходять далеко за носки

напружуйте сідниці

дихайте рівномірно

Не обов’язково робити всі 100 одразу — розбийте на 4–5 підходів.

Кому варто бути обережним

Присідання не рекомендовані без консультації лікаря при:

проблемах із колінами

травмах спини

серйозних захворюваннях суглобів

У таких випадках краще починати з меншої кількості.

Головне

Сто присідань щодня — це маленька звичка з великим результатом. Вона не вимагає багато часу, але поступово змінює тіло, самопочуття й навіть спосіб мислення.

Почніть сьогодні — і вже за місяць ви здивуєтеся, на що здатне ваше тіло.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що буде з вашим тілом, якщо постійно недосипати.