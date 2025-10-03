Що буде з тілом, якщо регулярно недосипати: перелік наслідків

Недостатній сон — один із ключових чинників розвитку таких небезпечних станів, як гіпертонія, серцево-судинні захворювання, інсульт, ожиріння та діабет другого типу. Ба більше, постійне безсоння ослаблює імунітет, роблячи організм вразливішим до різних інфекцій.

Найпоширеніші прояви безсоння — це труднощі із засинанням, проблеми з підтриманням безперервного сну, часті нічні пробудження або дуже раннє прокидання, після якого вже неможливо знову заснути.

Як нестача сну спричиняє смертельно небезпечні захворювання

Серцево-судинні хвороби

Недосип запускає в організмі стресову реакцію, стимулюючи надмірне вироблення кортизолу — гормону, що підтримує стан постійної напруги. Це призводить до підвищеного тиску, пришвидшеного серцебиття та перевантаження серця.

Крім того, при нестачі сну активізується вироблення запальних цитокінів — білків, що провокують хронічне запалення судин. Такий стан поступово руйнує внутрішню оболонку артерій, сприяє формуванню атеросклеротичних бляшок і підвищує ризик інфарктів та інсультів.

Гіпертонія

У здоровому тілі під час сну артеріальний тиск природно знижується — це дає можливість серцю та судинам відпочити. Проте при хронічному недосипі цей механізм не спрацьовує: тиск залишається на високому рівні цілодобово. Серцево-судинна система працює на межі можливостей, що поступово виснажує її ресурси.

Ожиріння

Хронічний недосип порушує гормональний баланс, зокрема знижує рівень лептину (гормону ситості) і підвищує рівень греліну (гормону голоду). Це змушує людину частіше відчувати голод і переїдати.

Крім того, недосип підсилює бажання отримати "швидке задоволення" від їжі — особливо калорійної, жирної або солодкої. Так формується порочне коло, яке призводить до збільшення ваги.

Діабет 2 типу

Коли організм недосипає, його здатність ефективно використовувати інсулін знижується. Це призводить до інсулінорезистентності — стану, коли клітини втрачають чутливість до інсуліну, і рівень цукру в крові підвищується.

Щоб компенсувати це, підшлункова залоза змушена виробляти більше інсуліну, що з часом виснажує її і створює передумови для розвитку діабету другого типу.

