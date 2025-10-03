Ці горіхи неодмінно повинні бути у щоденному раціоні: про що мова

Довгий час існувала думка, що горіхи не підходять для дієтичного харчування через високий вміст жирів і калорій. Однак нещодавні наукові дослідження повністю переосмислюють це уявлення, повідомляє Daily Mail.

Зокрема, експеримент, у якому молодим людям щодня давали 50 г волоських горіхів на сніданок, показав цікаві результати: учасники не лише почувалися енергійнішими, а й мали кращі показники в тестах на пам’ять і швидкість реакції протягом дня.

Інше дослідження, присвячене процесу схуднення, довело, що включення горіхів у низькокалорійну дієту не заважає зниженню ваги. Навпаки, деякі учасники, які споживали горіхи, навіть скинули більше зайвих кілограмів, ніж ті, хто повністю відмовився від них.

Користь горіхів підтверджують численні дослідження

За словами науковців, регулярне вживання горіхів пов’язане з позитивним впливом на рівень цукру в крові, здоров’я серцево-судинної системи, фертильність та роботу мозку.

Попри ці факти, багато людей досі уникають горіхів, побоюючись, що вони зашкодять фігурі. Однак дієтологи стверджують, що це поширений міф.

“Горіхи — джерело цінних поживних речовин, але організм не засвоює з них усі калорії. Тому вони не сприяють набору ваги так, як інші продукти з високим вмістом жиру”, — зазначає дієтолог Грейс Кінгсвелл.

Чому варто додати горіхи до щоденного раціону

Фахівці радять щодня вживати невелику жменю горіхів. Це забезпечить організм білком, клітковиною та здоровими жирами, які не лише дарують відчуття ситості, а й підтримують загальний стан здоров’я.

“Горіхи — це не просто вітаміни і мінерали. Вони впливають на різні системи організму одночасно”, — каже експерт.

Особливо корисні:

· Волоські горіхи — багаті на омега-3, білок і поліфеноли, що позитивно впливають на мозок;

· Бразильські горіхи — цінне джерело селену, необхідного для здоров’я щитоподібної залози;

· Мигдаль — має високий вміст клітковини (приблизно 4 г у 30 г продукту), що сприяє здоров’ю кишківника, покращенню травлення та зміцненню імунітету.

· Горіхове масло — корисна альтернатива

У матеріалі також зазначається, що горіхове масло (наприклад, з мигдалю або фісташки) може стати здоровішою заміною арахісовому. Воно містить білки, клітковину і ненасичені жири, які корисні для серця та мозку.

