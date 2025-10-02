ВООЗ б'є на сполох через небезпечну "тиху пандемію": щороку помирають мільйони

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) опублікувала новий звіт, у якому попереджає про глобальну загрозу, пов’язану з антибіотикорезистентними бактеріями. Щорічно вони стають причиною більше ніж мільйона смертей, а до 2050 року ця цифра може зрости майже удвічі — до 1,9 мільйона.

Як повідомляє The Telegraph, розробка нових антибіотиків йде дуже повільно. Якщо у 2023 році у стадії клінічних випробувань перебувало 97 препаратів, то зараз їх залишилось лише 90. З них лише 15 вважаються дійсно інноваційними, тоді як більшість — це лише модифікації вже існуючих ліків. Частина проектів була припинена через недостатню ефективність.

ВООЗ наголошує, що надмірне застосування антибіотиків сприяє формуванню резистентних штамів бактерій, які майже не піддаються лікуванню. Яскравим прикладом є MRSA — метицилін-резистентний золотистий стафілокок. У 2021 році ця інфекція забрала близько 130 тисяч життів у Великій Британії, що удвічі перевищує показники 1990 року.

Система розробки нових антибіотиків нині перебуває у кризі через брак фінансування та недостатню кількість справді ефективних інновацій. З десяти з п’ятнадцяти потенційно нових препаратів лише частина пройшла перевірку на відсутність перехресної резистентності — явища, коли стійкість до одного антибіотика знижує дію іншого. Також гостро стоїть питання відсутності сучасних ліків для дітей і пероральних форм препаратів для амбулаторного лікування хронічних інфекцій, наприклад, сечовивідних шляхів.

Незважаючи на виклики, науковці покладають надії на штучний інтелект. З його допомогою вже створено два нові антибіотики, ефективні проти MRSA і гонореї. Однак без відповідного фінансування ці розробки не зможуть пройти клінічні випробування.

У ВООЗ підкреслюють, що лише спільні зусилля урядів і фармацевтичних компаній можуть зупинити "тиху пандемію" антибіотикорезистентності. Інакше поширення супербактерій перевищить темпи появи нових ліків, що може призвести до серйозної глобальної кризи у медицині.

