ВОЗ бьет тревогу из-за опасной "тихой пандемии": ежегодно умирают миллионы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала новый отчет, предупреждающий о глобальной угрозе, связанной с антибиотикорезистентными бактериями. Ежегодно они становятся причиной более миллиона смертей, а к 2050 году эта цифра может вырасти почти вдвое — до 1,9 миллиона.

Фото: из открытых источников

Как сообщает The Telegraph, разработка новых антибиотиков идет очень медленно. Если в 2023 году в стадии клинических испытаний находилось 97 препаратов, то сейчас их осталось только 90. Из них только 15 считаются действительно инновационными, в то время как большинство — это только модификации уже существующих лекарств. Часть проектов была приостановлена из-за недостаточной эффективности.

ВОЗ отмечает, что чрезмерное применение антибиотиков способствует формированию резистентных штаммов бактерий, почти не поддающихся лечению. Ярким примером является MRSA – метициллин-резистентный золотистый стафилококк. В 2021 году эта инфекция унесла около 130 тысяч жизней в Великобритании, что вдвое превышает показатели 1990 года.

Система разработки новых антибиотиков в настоящее время находится в кризисе из-за отсутствия финансирования и недостаточного количества действительно эффективных инноваций. Из десяти из пятнадцати потенциально новых препаратов лишь часть прошла проверку отсутствия перекрестной резистентности — явления, когда устойчивость к одному антибиотику снижает действие другого. Также остро стоит вопрос отсутствия современного лекарства для детей и пероральных форм препаратов для амбулаторного лечения хронических инфекций, например мочевыводящих путей.

Несмотря на вызовы, ученые надеются на искусственный интеллект. С его помощью уже созданы два новых антибиотика, эффективные против MRSA и гонореи. Однако без соответствующего финансирования, эти разработки не смогут пройти клинические испытания.

В ВОЗ подчеркивают, что только совместные усилия правительств и фармацевтических компаний могут остановить "тихую пандемию" антибиотикорезистентности. Иначе распространение супербактерий превысит темпы появления нового лекарства, что может привести к серьезному глобальному кризису в медицине.

