Эти орехи обязательно должны быть в ежедневном рационе: о чем речь

Долгое время существовало мнение, что орехи не подходят для диетического питания из-за высокого содержания жиров и калорий. Однако недавние научные исследования полностью осмысливают это представление, сообщает Daily Mail.

В частности, эксперимент, в котором молодым людям каждый день давали 50 г грецких орехов на завтрак, показал интересные результаты: участники не только чувствовали себя более энергичными, но и имели лучшие показатели в тестах на память и скорость реакции в течение дня.

Другое исследование, посвященное процессу похудения, доказало, что включение орехов в низкокалорийную диету не мешает снижению веса. Напротив, некоторые участники, употреблявшие орехи, даже сбросили больше лишних килограммов, чем те, кто полностью отказался от них.

Польза орехов подтверждают многочисленные исследования

По словам ученых, регулярное употребление орехов связано с положительным влиянием на уровень сахара в крови, здоровье сердечно-сосудистой системы, фертильность и работу мозга.

Несмотря на эти факты, многие до сих пор избегают орехов, опасаясь, что они повредят фигуре. Однако диетологи утверждают, что это распространенный миф.

"Орехи – источник ценных питательных веществ, но организм не усваивает из них все калории. Поэтому они не способствуют набору веса так, как другие продукты с высоким содержанием жира", – отмечает диетолог Грейс Кингсвелл.

Почему стоит добавить орехи в ежедневный рацион

Специалисты советуют каждый день употреблять небольшую горсть орехов. Это обеспечит организм белком, клетчаткой и здоровыми жирами, которые не только дарят чувство сытости, но поддерживают общее состояние здоровья.

"Орехи — это не просто витамины и минералы. Они влияют на разные системы организма одновременно", — говорит эксперт.

Особенно полезны:

· Грецкие орехи — богатые омега-3, белок и полифенолы, положительно влияющие на мозг;

· Бразильские орехи – ценный источник селена, необходимого для здоровья щитовидной железы;

· Миндаль имеет высокое содержание клетчатки (приблизительно 4 г в 30 г продукта), что способствует здоровью кишечника, улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

· Ореховое масло – полезная альтернатива

В материале также отмечается, что ореховое масло (например, из миндаля или фисташки) может стать здоровой арахисовой заменой. Оно содержит белки, клетчатку и ненасыщенные жиры, полезные для сердца и мозга.

