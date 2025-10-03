Что будет с телом, если регулярно недосыпать: список последствий

Недостаточный сон – один из ключевых факторов развития таких опасных состояний, как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, ожирение и диабет второго типа. Более того, постоянная бессонница ослабляет иммунитет, делая организм более уязвимым к различным инфекциям.

Самые распространенные проявления бессонницы – это трудности с засыпанием, проблемы с поддержанием непрерывного сна, частые ночные пробуждения или раннее пробуждение, после которого уже невозможно снова заснуть.

Как недостаток сна вызывает смертельно опасные заболевания

Сердечно-сосудистые болезни

Недосып запускает в организме стрессовую реакцию, стимулируя чрезмерную выработку кортизола – гормона, поддерживающего состояние постоянного напряжения. Это приводит к повышенному давлению, ускоренному сердцебиению и перегрузке сердца.

Кроме того, при недостатке сна активизируется выработка воспалительных цитокинов – белков, провоцирующих хроническое воспаление сосудов. Такое состояние постепенно разрушает внутреннюю оболочку артерий, способствует формированию атеросклеротических бляшек и повышает риск инфарктов и инсультов.

Гипертония

В здоровом теле во время сна АД естественно снижается — это дает возможность сердцу и сосудам отдохнуть. Однако при хроническом недосыпании этот механизм не срабатывает: давление остается на высоком уровне круглосуточно. Сердечно-сосудистая система работает на грани возможностей, постепенно истощает ее ресурсы.

Ожирение

Хронический недосып нарушает гормональный баланс, в частности снижает уровень лептина (гормона сытости) и повышает уровень грелина (гормона голода). Это заставляет человека чаще ощущать голод и переедать.

Кроме того, недосып усиливает желание получить "быстрое удовольствие" от еды – особенно калорийной, жирной или сладкой. Так формируется порочный круг, приводящий к увеличению веса.

Диабет 2 типа

Когда организм недосыпает, его способность эффективно использовать инсулин снижается. Это приводит к инсулинорезистентности – состоянию, когда клетки теряют чувствительность к инсулину, и уровень сахара в крови повышается.

Чтобы компенсировать это, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать большее количество инсулина, что со временем истощает ее и создает предпосылки для развития диабета второго типа.

