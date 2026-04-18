Старість прийде до вас раніше: три найбільш згубні звички для організму

Визначено низку повсякденних звичок, які можуть прискорювати старіння організму та підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Серед них — хронічний стрес, малорухливість, недосипання та незбалансоване харчування, які поступово виснажують ресурси серця та судин.

Куріння. Фото: із відкритих джерел

На першому місці – куріння та вейпінг. Кардіохірург і доктор медичних наук Джеремі Лондон розповів, що куріння та вейпінг є одними із найшвидших способів старіння організму. Токсичні метаболіти з цих звичок посилюють оксидативний стрес та ушкоджують ДНК.

Окислювальний стрес означає, що клітини зазнають більше ушкоджень. Згодом це може вплинути на життєво важливі органи та загальний стан здоров'я.

На другому місці – малорухливий спосіб життя.

За словами лікаря, частіше рух може підтримувати здатність залишатися фізично активними з віком, знижуючи ризик крихкості. Проте малорухливий спосіб життя може мати негативні наслідки із віком.

Зокрема, знижується здатність організму доставляти поживні речовини, а функція мітохондрій (виробництво енергії у ваших клітинах) починає знижуватися – обидва ці фактори можуть прискорити процес старіння.

На третьому місці – ігнорування хронічного стресу.

Коли стрес не контролювати, він впливає як на настрій, а й може мати тривалий вплив на організм на клітинному рівні, що робить управління стресом важливою частиною підтримки серця та загального здоров'я.

Постійний і некерований стрес може прискорити старіння. Безперервний стрес посилює запалення, змінює регуляцію ДНК та скорочує теломери (захисні ковпачки на кінцях ваших хромосом, які пов'язані зі старінням).

