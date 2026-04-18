Старость придет к вам раньше: три самые пагубные привычки для организма
Старость придет к вам раньше: три самые пагубные привычки для организма

Без многих привычек мы не представляем свою жизнь, но они оказывают огромные вред нашему здоровью

18 апреля 2026, 14:55
Кравцев Сергей

Определен ряд повседневных привычек, которые могут ускорять старение организма и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них — хронический стресс, малоподвижность, недосыпание и несбалансированное питание, которые постепенно истощают ресурсы сердца и сосудов.

Курение. Фото: из открытых источников

На первом месте – курение и вейпинг. Кардиохирург и доктор медицинских наук Джереми Лондон рассказал, что курение и вейпинг являются одними из самых быстрых способов старения организма. Токсичные метаболиты из этих привычек усиливают оксидативный стресс и повреждают ДНК.

Окислительный стресс означает, что клетки подвергаются больше повреждений. Со временем это может повлиять на жизненно важные органы и общее состояние здоровья.

На втором месте – малоподвижный образ жизни.

По словам врача, более частое движение может поддерживать способность оставаться физически активными с возрастом, снижая риск хрупкости. Однако малоподвижный образ жизни может иметь негативные последствия с возрастом.

В частности, снижается способность организма доставлять питательные вещества, а функция митохондрий (производство энергии в ваших клетках) начинает снижаться — оба эти фактора могут ускорить процесс старения.

На третьем месте – игнорирование хронического стресса.

Когда стресс не контролировать, он влияет не только на настроение, но и может иметь длительное влияние на организм на клеточном уровне, что делает управление стрессом важной частью поддержания сердца и общего здоровья.

Постоянный и неуправляемый стресс может ускорить старение. Непрерывный стресс усиливает воспаление, изменяет регуляцию ДНК и сокращает теломеры (защитные колпачки на концах ваших хромосом, которые связаны со старением).

Читайте также на портале "Комментарии" — замедлить старение пытается много людей – применяют косметические средства и процедуры, используют специальные продукты и добавки. Однако некоторые распространенные привычки могут значительно ускорить старение кожи.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatingwell.com/5-habits-that-may-speed-up-aging-per-a-cardiologist-11951067
