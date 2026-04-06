Четыре распространенные привычки ускоряют старение

Замедлить старение пытается много людей – применяют косметические средства и процедуры, используют специальные продукты и добавки. Однако некоторые распространенные привычки могут значительно ускорить старение кожи.

Семейный врач Национальной службы здравоохранения, доктор Радж Арора рассказала о распространенных привычках, которые могут повлечь более быстрое старение кожи, пишет издание Express. По словам эксперта, даже мелкие привычки оказывают большое влияние. По ее словам, негативно влияет на кожу:

Сон на боку – это одна из самых популярных поз для сна, которая может привести к старению кожи. Врач объяснила, что многократное нажатие лица на подушку в течение длительного времени создает "морщины сна" (линии сжатия), вызванные давлением и трением, которые могут стать постоянными. Такая ситуация часто приводит к более глубоким морщинам, складкам кожи и асимметрии лица, особенно потому, что кожа с возрастом теряет свою эластичность. Если часто спать на одной стороне, это может спровоцировать появление более выраженных морщин на одной стороне лица. Оптимальной позой для сна называют положение на спине. Также уменьшить риск появления морщин можно, применяя шелковые или атласные наволочки или эргономические подушки.

Не использовать SPF – врач советует ежедневно наносить SPF. Если не защищать кожу от ультрафиолетовых лучей, то она будет стареть значительно больше, ведь на влияние ультрафиолета приходится 80-90% видимых изменений кожи, как морщины и темные пятна. Эксперт советует ежедневно использовать SPF 30+.

Вейпинг — приводит к преждевременным морщинам, обвисанию и тусклому цвету лица. Никотин ограничивает кровоток, лишая кожу кислорода и питательных веществ, а также уменьшает выработку коллагена и эластина, что приводит к потере эластичности кожи. Со временем кожа будет выглядеть старше, часто характеризуясь как "бледная" или "землистая" по сравнению с кожей некурящих.

Обезвоживание – обезвоженная кожа ускоряет процесс старения. Она выглядит тусклой, обвисшей и склонной к текстуре "креповой бумаги", появляются мелкие линии и преждевременные морщинки.

