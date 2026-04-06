Чотири поширені звички пришвидшують старіння

Уповільнити старіння намагається багато людей — застосовують косметичні засоби та процедури, вживають спеціальні продукти та добавки. Однак деякі поширені звички можуть значно прискорити старіння шкіри.

Старіння. Ілюстративне фото

Сімейна лікарка Національної служби охорони здоров'я, доктор Радж Арора розповіла про поширені звички, які можуть спричинити швидше старіння шкіри, пише видання Express. За словами експертки, навіть дрібні звички мають великий вплив. За її словами, негативно на шкіру впливає:

Сон на боці — це одна з найпопулярніших поз для сну, яка може призвести до старіння шкіри. Лікарка пояснила, що багаторазове натискання обличчя на подушку протягом тривалого часу створює “зморшки сну” (лінії стиснення), спричинені тиском і тертям, які зрештою можуть стати постійними. Така ситуація часто призводить до глибших зморшок, складок шкіри та асиметрії обличчя, особливо тому, що шкіра з віком втрачає свою еластичність. Якщо часто спати на одному боці, то це може спровокувати появу більш виражених зморшок на одній стороні обличчя. Оптимальною позою для сну називають положення на спині. Також зменшити ризик появи зморшок можна, застосовуючи шовкові чи атласні наволочки або ергономічні подушки.

Не використовувати SPF - лікарка радить щодня наносити SPF. Якщо не захищати шкіру від ультрафіолетових променів, то вона буде старіти значно більше, адже на вплив ультрафіолету припадає 80-90% видимих змін шкіри, як то зморшки та темні плями. Експертка радить щодня використовувати SPF 30+.

Вейпінг — призводить до передчасних зморшок, обвисання та тьмяного кольору обличчя. Нікотин обмежує кровотік, позбавляючи шкіру кисню та поживних речовин, а також зменшує вироблення колагену та еластину, що призводить до втрати еластичності шкіри. З часом шкіра виглядатиме старшою, часто характеризуючись як “бліда” або “землиста” порівняно зі шкірою тих, хто не палить.

Зневоднення - зневоднена шкіра прискорює процес старіння. Вона виглядає тьмяною, обвислою та схильною до текстури “крепового паперу”, з’являються дрібні лінії та передчасні зморшки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про причину швидкого старіння.