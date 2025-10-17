Стала відома небезпека від грілок з гарячою водою, про яку ви не здогадуєтеся

Звичайні грілки та мікрохвильові теплові подушки, які багато хто з нас використовують для зігрівання або полегшення болю, спричинили тривожний сплеск опіків.

Грілка. Фото: з відкритих джерел

Британське Королівське товариство із запобігання нещасним випадкам (RoSPA) видало термінове попередження, закликаючи громадськість негайно вжити заходів безпеки, щоб запобігти серйозним травмам.

Національний день поінформованості про опіки 2025 року (середа, 15 жовтня) зосередить увагу на небезпеці випадкових опіків від повсякденних домашніх пристроїв.

Свіжі статистичні дані від Children's Burns Trust та International Burn Injury Database (iBID) виявили шокуючий 100-відсотковий стрибок травм за останні п'ять років.

Лише протягом 2024 року було задокументовано понад 1000 випадків, що є найвищим річним показником понад 20 років. RoSPA закликає всіх власників грілок перевірити їхній вік та стан.

Експерти закликають людей негайно переглянути свої навички використання грілок. Ці прості кроки можуть врятувати вас і ваших близьких від тяжких опіків:

Не ігноруйте цей крок. З часом гума старіє, стає менш еластичною і може тріснути чи луснути під тиском гарячої води. Шукайте символ гумової квітки на горловині грілки — він показує місяць та рік виготовлення. Якщо грілці більше двох років, або ви бачите на ній найменші тріщини або пошкодження, негайно замініть її.

Залишайте достатньо вільного простору, щоб гаряча вода не вилилася під час закручування кришки. Крім того, не використовуйте киплячу воду! Гаряча, але не кипляча вода – це максимум, що можна заливати у грілку. Вода, що кипить, може викликати швидке старіння гуми і підвищує ризик розриву.

Завжди використовуйте чохол чи рушник. Ніколи не прикладайте грілку безпосередньо до шкіри. Завжди використовуйте тканинний чохол або оберніть рушником. Прямий контакт з гарячою поверхнею може спричинити серйозні опіки, особливо якщо ви засинаєте з грілкою.

Особлива увага до дітей. Ці заходи особливо важливі для сімей з дітьми, які стикаються з найбільшим ризиком опіків та ошпарювання. Діти мають ніжну шкіру, яка обпалюється значно швидше та сильніше, ніж шкіра дорослих.

