Стала известна опасность от грелок с горячей водой, о которой вы не догадываетесь

Обычные грелки и микроволновые тепловые подушки, которые многие из нас используют для согрева или облегчения боли, стали причиной тревожного всплеска ожогов.

Британское Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (RoSPA) выдало срочное предупреждение, призывая общественность немедленно принять меры безопасности, чтобы предотвратить серьезные травмы.

Национальный день осведомленности об ожогах 2025 года (среда, 15 октября) сосредоточит внимание на опасности случайных ожогов от этих повседневных домашних устройств.

Свежие статистические данные от Children's Burns Trust и International Burn Injury Database (iBID) обнаружили шокирующий 100-процентный скачок травм за последние пять лет.

Только в течение 2024 года было задокументировано более 1000 случаев, что является самым высоким годовым показателем за более чем 20 лет. RoSPA призывает всех владельцев грелок проверить их возраст и состояние.

Эксперты призывают людей немедленно пересмотреть свои привычки использования грелок. Эти простые шаги могут спасти вас и ваших близких от тяжелых ожогов:

Не игнорируйте этот шаг. Со временем резина стареет, становится менее эластичной и может треснуть или лопнуть под давлением горячей воды. Ищите символ резинового цветка на горловине грелки — он показывает месяц и год изготовления. Если вашей грелке больше двух лет, или вы видите на ней малейшие трещины или повреждения, немедленно замените ее.

Оставляйте достаточно свободного пространства, чтобы горячая вода не вылилась во время закручивания крышки. Кроме того, не используйте кипящую воду! Горячая, но не кипящая вода – это максимум, что можно заливать в грелку. Кипящая вода может вызвать быстрое старение резины и повышает риск разрыва.

Всегда используйте чехол или полотенце. Никогда не прикладывайте грелку непосредственно к коже. Всегда используйте тканевый чехол или оберните ее полотенцем. Прямой контакт с горячей поверхностью может вызвать серьезные ожоги, особенно если вы засыпаете с грелкой.

Особое внимание к детям. Эти меры особенно важны для семей с детьми, которые сталкиваются с наибольшим риском ожогов и ошпаривания. Дети имеют нежную кожу, которая обжигается значительно быстрее и сильнее, чем кожа взрослых.

