Как правильно пользоваться грелкой и куда нельзя ее прикладывать: инструкция

Грелка — это широко известное устройство для согревания части тела сухим теплом с целью обогрева и предупреждения переохлаждения, либо для местного теплолечения. Наиболее распространенный вид грелки — герметически закрывающиеся резиновые емкости, заполняемые горячей водой.

Грелка/Фото из открытых источников

В древности применялись в качестве грелок разного рода ёмкости с горячей водой или с сыпучими веществами (крупой, отрубями, солью, песком, золой), а также нагретые предметы (например, камни, кирпичи или утюги). Подобные самодельные грелки продолжают использоваться и сейчас.

Грелки применяются для лечения со времен Гиппократа. Они вызывают расслабление гладкой мускулатуры и активную гиперемию, благодаря чему обладают болеутоляющим, рассасывающим и трофическим действием.

Грелку используют как средство первой помощи при переохлаждении. Грелка, воздействуя сухим теплом, также может помогать при хронических воспалительных процессах, последствиях травм. Однако следует помнить, что использовать грелку всегда нужно крайне осторожно.

Категорически нельзя применять грелку в следующих случаях:

- острые воспалительные процессы в брюшной полости

- острый аппендицит

- острый холецистит

- свежие ушибы (в течении первых суток)

- повреждения кожи и открытые раны

- боли в животе невыясненного происхождения

- злокачественные опухоли и новообразования

- повышенная температура тела.

Помните, грелка на животе при болях неясного происхождения может быть очень опасна! При острых воспалительных процессах в брюшной полости она может вызвать осложнения, такие как разрыв аппендицита и внутренне кровотечение. Класть грелку на живот можно исключительно по предписанию доктора.

Важно: воздействие тепла может серьезно усугубить травму, если грелку использовать не по назначению.

Когда можно применять грелку

Грелку смело можно использовать в следующих случаях:

- после перемерзания для согревания разных частей тела и конечностей

- для профилактики простудных болезней вместо горчичников

- для снижения болевого порога

- для расслабления напряженной мускулатуры и увеличения притока крови.

Как правильно пользоваться грелкой: инструкция

- приготовьте резиновую грелку с герметичной пробкой, теплую воду (не выше 60 градусов) и чистое полотенце

- подогретую воду залейте в грелку и закупорьте ее

- проверьте не протекает ли грелка — для этого пару раз переверните ее " с ног на голову" и обратно

- заверните грелку в полотенце и используйте по назначению.

Важно: при остывании воды ее можно заменить на более горячую. Между двумя грелками необходимо делать перерыв в 15-20 минут.

Как использовать грелку для обогрева

- для того чтобы нагреть кровать необходимо взять одну или несколько теплых грелок и оставить их на матрасе под одеялом примерно на полчаса. Чтобы спальное место прогревалось "равномерно", грелку рекомендуется пару раз переместить Важно: перед сном грелку обязательно нужно убрать с кровати.

- для того чтобы согреться необходимо приложить теплую грелку к телу. Обязательно прикладывайте ее к тому участку на котором нет открытых ран и воспалений. Между грелкой и телом должно быть минимум два слоя одежды.

- для того чтобы чувствовать тепло во сне, необходимо прогревать саму кровать и хорошо укрываться. Спасть с грелкой не рекомендуется. Ее необходимо убирать до засыпания, так как ночью грелка остынет и начнет не отдавать, а забирать тепло. Это приведет к замерзанию.

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