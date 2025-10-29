logo_ukra

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Сон при освітленні призводить до страшних наслідків: медики здивували відкриттям
commentss НОВИНИ Всі новини

Сон при освітленні призводить до страшних наслідків: медики здивували відкриттям

Сон у повній темряві істотно зменшує ймовірність серцево-судинних хвороб, що залишаються провідною причиною смертності у світі.

29 жовтня 2025, 10:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Останні дослідження показують, що сон у повній темряві може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань — головної причини смертності у світі. Науковці з JAMA Network Open виявили, що рівень освітлення в спальні під час сну має прямий вплив на серцево-судинне здоров’я.

Сон при освітленні призводить до страшних наслідків: медики здивували відкриттям

Фото: з відкритих джерел

Учасники дослідження, які спали за яскравого світла, подібного до верхнього освітлення у кімнаті, мали на 56% вищий ризик розвитку серцевої недостатності порівняно з тими, хто спав у темряві. Також у них підвищувався ризик ішемічної хвороби серця на 32% та інсульту на 28%. Це свідчить, що навіть невелике світло у спальні вночі може мати серйозні наслідки для здоров’я серця.

Автори дослідження пояснюють цей ефект порушенням циркадних ритмів — внутрішнього 24-годинного годинника організму. Світло вночі гальмує вироблення мелатоніну, що негативно впливає на функцію артерій, підвищує кров’яний тиск і може сприяти утворенню тромбів. Крім того, організм сприймає нічне світло як стресор, що підвищує частоту серцевих скорочень і рівень гормонів стресу.

Експерти радять максимально обмежити світло у спальні та вимикати всі непотрібні джерела світла за 3–4 години до сну. Корисними будуть затемнювальні штори, маска для сну або тьмяне тепле освітлення замість яскравого верхнього світла.

Цікаво, що яскраве денне світло вранці, навпаки, позитивно впливає на серцево-судинну систему та допомагає підтримувати правильний ритм організму. Таким чином, правильне регулювання світла — і вдень, і вночі — є важливим фактором для здорового серця та загального самопочуття.

Як вже писали "Коментарі", багато людей задаються питанням, скільки кроків на день потрібно робити, щоб підтримувати стрункість, але ходьба важлива не лише для ваги — вона безпосередньо впливає на здоров’я та тривалість життя.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини