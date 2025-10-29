Сон при освітленні призводить до страшних наслідків: медики здивували відкриттям

Останні дослідження показують, що сон у повній темряві може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань — головної причини смертності у світі. Науковці з JAMA Network Open виявили, що рівень освітлення в спальні під час сну має прямий вплив на серцево-судинне здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

Учасники дослідження, які спали за яскравого світла, подібного до верхнього освітлення у кімнаті, мали на 56% вищий ризик розвитку серцевої недостатності порівняно з тими, хто спав у темряві. Також у них підвищувався ризик ішемічної хвороби серця на 32% та інсульту на 28%. Це свідчить, що навіть невелике світло у спальні вночі може мати серйозні наслідки для здоров’я серця.

Автори дослідження пояснюють цей ефект порушенням циркадних ритмів — внутрішнього 24-годинного годинника організму. Світло вночі гальмує вироблення мелатоніну, що негативно впливає на функцію артерій, підвищує кров’яний тиск і може сприяти утворенню тромбів. Крім того, організм сприймає нічне світло як стресор, що підвищує частоту серцевих скорочень і рівень гормонів стресу.

Експерти радять максимально обмежити світло у спальні та вимикати всі непотрібні джерела світла за 3–4 години до сну. Корисними будуть затемнювальні штори, маска для сну або тьмяне тепле освітлення замість яскравого верхнього світла.

Цікаво, що яскраве денне світло вранці, навпаки, позитивно впливає на серцево-судинну систему та допомагає підтримувати правильний ритм організму. Таким чином, правильне регулювання світла — і вдень, і вночі — є важливим фактором для здорового серця та загального самопочуття.

Як вже писали "Коментарі", багато людей задаються питанням, скільки кроків на день потрібно робити, щоб підтримувати стрункість, але ходьба важлива не лише для ваги — вона безпосередньо впливає на здоров’я та тривалість життя.