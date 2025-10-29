logo

Сон при освещении приводит к страшным последствиям: медики удивили открытием
Сон при освещении приводит к страшным последствиям: медики удивили открытием

Сон в полной темноте существенно уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, остающихся ведущей причиной смертности в мире.

29 октября 2025, 10:55
Клименко Елена

Последние исследования показывают, что сон в полной темноте может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний – главной причины смертности в мире. Ученые из JAMA Network Open обнаружили, что уровень освещения в спальне во время сна оказывает прямое влияние на сердечно-сосудистое здоровье.

Участники исследования, спавшие из-за яркого света, подобного верхнему освещению в комнате, имели на 56% более высокий риск развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто спал в темноте. Также повышался риск ишемической болезни сердца на 32% и инсульта на 28%. Это свидетельствует о том, что даже небольшой свет в спальне ночью может иметь серьезные последствия для здоровья сердца.

Авторы исследования объясняют этот эффект нарушением циркадных ритмов — внутренних 24-часовых часов организма. Свет ночью тормозит выработку мелатонина, что оказывает негативное влияние на функцию артерий, повышает кровяное давление и может способствовать образованию тромбов. Кроме того, организм воспринимает ночной свет как стрессор, что повышает частоту сердечных сокращений и уровень гормонов стресса.

Эксперты советуют максимально ограничить свет в спальне и выключать все ненужные источники света за 3-4 часа до сна. Полезны будут затемняющие шторы, маска для сна или тусклое теплое освещение вместо яркого верхнего света.

Интересно, что яркий дневной свет утром, напротив, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и помогает поддерживать правильный ритм организма. Таким образом, правильная регулировка света – и днем, и ночью – является важным фактором для здорового сердца и общего самочувствия.

Как уже писали "Комментарии", многие люди задаются вопросом, сколько шагов в день нужно делать, чтобы поддерживать стройность, но ходьба важна не только для веса — она оказывает непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни.



