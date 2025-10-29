Найкраща альтернатива спортзалу: названо необхідну кількість кроків на кожен день

Багато людей задаються питанням, скільки кроків на день потрібно робити, щоб підтримувати стрункість, але ходьба важлива не лише для ваги — вона безпосередньо впливає на здоров’я та тривалість життя.

Фото: з відкритих джерел

Сучасний ритм життя заохочує до зручності: люди часто користуються авто навіть на короткі дистанції, замовляють продукти та речі онлайн, а робота та відпочинок проходять у сидячому положенні. Внаслідок цього щоденна активність суттєво зменшилася.

Нещодавні дослідження показали, що навіть помірні прогулянки дають відчутний ефект. Фахівці Массачусетського університету імені генерала Брігама протягом понад десяти років спостерігали за 13 547 жінками у середньому віці 72 роки. Виявилося, що ті, хто проходив хоча б 4000 кроків один-два рази на тиждень, знижували ризик смерті на 26% і серцево-судинних захворювань на 27%. Якщо ж такі прогулянки повторювати три і більше днів на тиждень, ризик смерті зменшувався до 40%.

Історично людське тіло формувалося для значної рухової активності — ще до появи технологій люди проходили до 15-20 тисяч кроків на день. Нині ж більшість літніх людей не долає навіть позначки у 5000 кроків, що негативно впливає на здатність організму протистояти хворобам та відновлюватися після фізичних навантажень.

"Через знижену щоденну активність важливо визначити мінімальний обсяг фізичного навантаження, який реально поліпшить здоров’я, щоб люди могли досягати реалістичних цілей", — підкреслила старша авторка дослідження І-Мін Лі з Brigham and Women's Hospital.

В експерименті учасники носили акселерометр на стегні, який фіксував усю їхню рухову активність з 2011 по 2015 рік. Виявилося, що ключовим фактором було саме загальне число кроків на день, а не конкретна закономірність прогулянок. Навіть ті, хто гуляв лише на вихідних, отримували подібний ефект для здоров’я, як і ті, хто ходив щодня.

Оптимальною відміткою вчені називають 4000 кроків на день. Нижче цієї межі організм погано активує системи відновлення, а м’язи та рівновага слабшають, зменшуючи бажання до активного способу життя. Навіть помірні прогулянки здатні порушити цю негативну тенденцію і зміцнити здоров’я.

