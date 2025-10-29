Термообробка зробить з цими овочами диво: експерти здивували відкриттям

Ми часто вважаємо, що найкорисніші овочі — ті, що потрапляють на стіл просто з грядки. Та дієтологи доводять протилежне: деякі з них розкривають максимум користі лише після приготування — у духовці, каструлі чи на сковороді.

Фото: з відкритих джерел

Під впливом температури структура овочів змінюється, і вітаміни з мікроелементами стають легше засвоюваними організмом. У деяких випадках кількість цінних речовин навіть збільшується. Тож давайте подивимось, які овочі краще готувати, ніж їсти сирими.

Морква — чемпіонка з бета-каротину

Сира морква — класика здорового раціону, але якщо вам важливі зір та імунітет, краще запекти або обсмажити її.

За словами дієтологині Джеймі Надо, організм засвоює лише близько 11% бета-каротину із сирої моркви, тоді як після термообробки — до 75%. Оскільки ця речовина розчиняється у жирах, приготування з оливковою олією значно підсилює ефект.

Помідори — сила лікопену

Хоча свіжі томати смачні, справжню користь вони приносять у вигляді соусів або пасти. Під час приготування вміст лікопену, потужного антиоксиданту, помітно зростає, а додавання олії допомагає йому краще засвоюватися.

“Консервовані томати — не поступка, а повноцінний варіант свіжих”, — наголошує Надо.

Зелень без оксалатів

Шпинат, кейл і мангольд сповнені користі, проте сирими вони містять оксалати — сполуки, що заважають засвоєнню кальцію й заліза.

Дієтолог Ейвері Зенкер радить готувати ці овочі на парі або в мікрохвильовці: це зменшує рівень оксалатів і допомагає організму отримати максимум поживних речовин.

Цибуля — більше кверцетину після запікання

Цибуля не лише додає стравам смаку, а й підвищує рівень антиоксиданту кверцетину після обсмаження чи запікання. Якщо ж ви варите її в супі, користь не зникає — просто переходить у бульйон.

Баклажан — з гіркуватого в корисний

Сирий баклажан має гіркий смак, але після приготування стає ніжним і насиченим антиоксидантами. Як пояснює кулінарка Кортні Колберт, тепло руйнує щільну клітковину овоча, роблячи поживні речовини доступнішими. Важливо лише не переборщити з олією — баклажан швидко її вбирає.

