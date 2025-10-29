logo

Термообработка сделает с этими овощами чудо: эксперты удивили открытием
commentss НОВОСТИ Все новости

Термообработка сделает с этими овощами чудо: эксперты удивили открытием

Под действием теплая структура продукта изменяется, благодаря чему полезные вещества становятся легче усваиваемыми, а их содержание иногда даже повышается.

29 октября 2025, 07:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мы часто считаем, что самые полезные овощи — попадающие на стол прямо из грядки. Но диетологи доказывают обратное: некоторые из них раскрывают максимум пользы только после приготовления – в духовке, кастрюле или на сковороде.

Термообработка сделает с этими овощами чудо: эксперты удивили открытием

Фото: из открытых источников

Под влиянием температуры структура овощей меняется, и витамины с микроэлементами становятся легче усваиваемыми организмом. В неких вариантах количество ценных веществ даже возрастает. Давайте посмотрим, какие овощи лучше готовить, чем есть сырыми.

Морковь — чемпионка по бета-каротину.

Сырая морковь – классика здорового рациона, но если вам важны зрение и иммунитет, лучше запечь или обжарить ее.

По словам диетологии Джейми Надо, организм усваивает только около 11% бета-каротина из сырой моркови, тогда как после термообработки — до 75%. Поскольку это вещество растворяется в жирах, приготовление с оливковым маслом значительно усиливает эффект.

Помидоры – сила ликопена

Хотя свежие томаты вкусны, настоящую пользу они приносят в виде соусов или пасты. При приготовлении содержание ликопена, мощного антиоксиданта, заметно растет, а добавление масла помогает ему лучше усваиваться.

"Консервированные томаты — не уступка, а полноценный вариант свежих", — отмечает Надо.

Зелень без оксалатов

Шпинат, кейл и мангольд полны пользы, однако сырыми они содержат оксалаты – соединения, мешающие усвоению кальция и железа.

Диетолог Эйвери Зенкер советует готовить эти овощи на пару или в микроволновке: это уменьшает уровень оксалатов и помогает организму получить максимум питательных веществ.

Лук – больше кверцетина после запекания

Лук не только придает блюдам вкус, но и повышает уровень антиоксиданта кверцетина после обжарки или запекания. Если же вы варите ее в супе, польза не исчезает – просто переходит в бульон.

Баклажан — из горького в полезный

Сырой баклажан обладает горьким вкусом, но после приготовления становится нежным и насыщенным антиоксидантами. Как объясняет кулинарка Кортни Колберт, тепло разрушает плотную клетчатку овоща, делая питательные вещества более доступными. Важно только не переборщить с маслом — баклажан быстро его впитывает.

