Шоколад може призвести до великої проблеми: несподіване відкриття
Шоколад може призвести до великої проблеми: несподіване відкриття

Шоколад перед сном погіршує відпочинок: кофеїн і теобромін збуджують нервову систему та ускладнюють засинання.

28 жовтня 2025, 17:45
Автор:
Клименко Елена

Шоколад виробляють із какао-бобів, які містять природні стимулятори — кофеїн і теобромін. Кофеїн підвищує активність нервової системи та покращує концентрацію, тому експерти рекомендують уникати шоколаду перед сном, аби не порушити відпочинок.

Шоколад може призвести до великої проблеми: несподіване відкриття

Темний шоколад особливо багатий на кофеїн, оскільки він містить більшу частину природних речовин какао. Наприклад, 30 мл темного шоколаду можуть містити до 23 мг кофеїну, тоді як та сама порція молочного шоколаду містить лише близько 6 мг. Навіть така невелика доза стимуляторів здатна порушити сон, тому фахівці радять не вживати шоколад мінімум за чотири години до відходу до ліжка.

Молочний шоколад іноді вважають більш безпечним перед сном через нижчий вміст кофеїну та теоброміну, але високий рівень цукру у ньому може спричиняти стрибки глюкози в крові, що провокує нічні пробудження. Щоб пом’якшити цей ефект, шоколад рекомендують поєднувати з продуктами, багатими на білок або клітковину. Наприклад, кілька шоколадних крихт у грецькому йогурті з ягодами допоможуть стабілізувати рівень цукру.

Дослідження також підтвердили користь какао для здоров’я. Регулярне вживання какао або харчових добавок з ним не знижує загальний ризик розвитку гіпертонії, але може допомогти запобігти її виникненню у людей з нормальним артеріальним тиском. Таким чином, какао приносить користь, проте надмірне вживання перед сном може вплинути на якість сну через наявність стимуляторів.

Як вже писали "Коментарі", нові дослідження показують, що регулярне споживання кави або чаю може суттєво знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона — одного з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі.  



