Шоколад может привести к большой проблеме: неожиданное открытие
Шоколад может привести к большой проблеме: неожиданное открытие

Шоколад перед сном усугубляет отдых: кофеин и теобромин возбуждают нервную систему и затрудняют засыпание.

28 октября 2025, 17:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Шоколад производят из какао-бобов, содержащих природные стимуляторы – кофеин и теобромин. Кофеин повышает активность нервной системы и улучшает концентрацию, поэтому эксперты рекомендуют избегать шоколада перед сном, чтобы не нарушить отдых.



Темный шоколад особенно богат кофеином, поскольку он содержит большую часть природных веществ какао. Например, 30 мл темного шоколада могут содержать до 23 мг кофеина, тогда как та же порция молочного шоколада содержит только около 6 мг. Даже такая небольшая доза стимуляторов способна нарушить сон, поэтому специалисты советуют не употреблять шоколад минимум за четыре часа до ухода в постель.

Молочный шоколад иногда считают более безопасным перед сном из-за более низкого содержания кофеина и теобромина, но высокий уровень сахара в нем может вызвать прыжки глюкозы в крови, что провоцирует ночные пробуждения. Чтобы смягчить этот эффект, шоколад рекомендуют совмещать с продуктами, богатыми белоком или клетчаткой. К примеру, несколько шоколадных крошек в греческом йогурте с ягодами помогут стабилизировать уровень сахара.

Исследования также подтвердили пользу какао для здоровья. Регулярное употребление какао или пищевых добавок с ним не снижает общий риск развития гипертонии, но может помочь предотвратить ее возникновение у людей с нормальным АД. Таким образом, какао приносит пользу, однако чрезмерное употребление перед сном может повлиять на качество сна из-за наличия стимуляторов.

Как уже писали "Комментарии", новые исследования показывают, что регулярное потребление кофе или чая может существенно снизить риск развития болезни Паркинсона – одного из самых распространенных неврологических заболеваний в мире.  



