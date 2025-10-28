Кава виявилася порятунком від невиліковної хвороби: шокуюче відкриття експертів

Нові дослідження показують, що регулярне споживання кави або чаю може суттєво знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона — одного з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі. Про це повідомляє Daily Express US.

Фото: з відкритих джерел

Вчені з’ясували, що кофеїн, що міститься в цих напоях, допомагає зменшувати оксидативний стрес — процес, який руйнує клітини мозку та провокує запальні реакції. Саме це, на думку дослідників, може пояснювати захисний ефект кави та чаю для нервової системи.

Хвороба Паркінсона проявляється тремором, скутою м’язів, проблемами з координацією рухів і виникає через поступове руйнування нейронів у ділянках мозку, що контролюють рухи.

Професор медицини Сінгапурської медичної школи Duke-NUS Енг-Кін Тан зазначив, що результати досліджень у різних країнах світу — від США до Азії — свідчать про стабільний зв’язок між регулярним споживанням кави і зниженням ймовірності розвитку Паркінсона.

"Регулярне вживання 2–3 чашок кави або чаю щодня протягом десяти років може знизити ризик хвороби приблизно на 25–30%", — зазначив він.

Ще у 2010 році масштабний метааналіз 26 досліджень підтвердив, що високий рівень споживання кофеїну пов’язаний із нижчим ризиком розвитку Паркінсона. Такий ефект спостерігається не лише при каві, а й при чаї та інших напоях із кофеїном, наприклад, колі чи шоколаді.

Водночас кава без кофеїну такого захисного ефекту не має. У 2023 році команда професора Тана довела, що навіть люди з генетичною схильністю до хвороби Паркінсона можуть знизити ризик, регулярно вживаючи каву або чай.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що раніше втрата м’язової маси з віком практично не привертала уваги медиків і науковців, а значення скелетних м’язів для подовження активного життя залишалося недооцінене. Проте за останні 15 років це ставлення змінилося.