Кофе оказался спасением от неизлечимой болезни: шокирующее открытие экспертов

Новые исследования показывают, что регулярное потребление кофе или чая может существенно снизить риск развития болезни Паркинсона – одного из наиболее распространенных неврологических заболеваний в мире. Об этом сообщает Daily Express US.

Фото: из открытых источников

Ученые выяснили, что содержащийся в этих напитках кофеин помогает уменьшать оксидативный стресс — процесс, который разрушает клетки мозга и провоцирует воспалительные реакции. Это, по мнению исследователей, может объяснять защитный эффект кофе и чая для нервной системы.

Болезнь Паркинсона проявляется тремором, скованностью мышц, проблемами с координацией движений и возникает из-за постепенного разрушения нейронов в участках мозга, контролирующих движения.

Профессор медицины Сингапурской медицинской школы Duke-NUS Энг-Кин Тан отметил, что результаты исследований в разных странах мира – от США до Азии – свидетельствуют о стабильной связи между регулярным потреблением кофе и снижением вероятности развития Паркинсона.

"Регулярное употребление 2-3 чашек кофе или чая ежедневно в течение десяти лет может снизить риск болезни примерно на 25-30%", — отметил он.

Еще в 2010 году масштабный метаанализ 26 исследований подтвердил, что высокий уровень потребления кофеина связан с более низким риском развития Паркинсона. Такой эффект наблюдается не только при кофе, но и при чае и других напитках с кофеином, например коле или шоколаде.

В то же время, кофе без кофеина такого защитного эффекта не имеет. В 2023 году команда профессора Тана доказала, что даже люди с генетической предрасположенностью к болезни Паркинсона могут снизить риск, регулярно употребляя кофе или чай.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что ранее потеря мышечной массы с возрастом практически не привлекала внимания медиков и ученых, а значение скелетных мышц для продления активной жизни оставалось недооцененным. Однако за последние 15 лет это отношение изменилось.