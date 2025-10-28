Цей фрукт здатен поставити старіння на паузу: вчені шокували новим відкриттям

Раніше втрата м’язової маси з віком практично не привертала уваги медиків і науковців, а значення скелетних м’язів для подовження активного життя залишалося недооцінене. Проте за останні 15 років це ставлення змінилося.

Сьогодні дослідники з’ясували, що гранат може позитивно впливати на відновлення м’язів. За їхніми словами, фрукт виступає своєрідним буфером проти багатьох наслідків старіння.

Однією з ключових молекул граната є уролітин А (УА), яка, як припускають вчені, здатна захистити організм від вікової втрати м’язової маси. Було виявлено, що УА допомагає клітинам відновлювати здатність видаляти пошкоджені мітохондрії.

Фахівці Федеральної політехнічної школи Лозанни досліджували ефект граната на різних тваринах. Виявилося, що черв’яки, які отримували гранат, жили майже вдвічі довше. А миші, яким вводили УА, могли пробігати на 42% більші дистанції.

Дослідники підкреслили, що покращення працездатності тварин відбувалося без значного збільшення розміру м’язів.

“Це єдина відома молекула, яка здатна перезапустити процес очищення клітин від пошкоджених мітохондрій, відомий як мітофагія”, – пояснив автор дослідження Патрік Ебішер.

Для людини, щоб отримати еквівалентну дозу УА, потрібно випивати близько чотирьох склянок гранатового соку на день. Вчені додали, що уролітин А міститься також у багатьох ягодах і горіхах, хоча в меншій кількості.

