Два нічні симптоми раку, які не можна пропускати: експерти шокували новим відкриттям

Фахівці з охорони здоров’я закликають уважно ставитися до двох симптомів, що виникають вночі, адже вони можуть бути ранніми сигналами серйозних захворювань, у тому числі раку. Регулярне проявлення цих непояснюваних проблем під час сну вимагає особливої уваги. Про це повідомляє The Mirror.

Представники британської організації Cancer Research UK, яка спеціалізується на дослідженні раку, виділили два нічні симптоми, які часто залишаються непомітними, але можуть вказувати на небезпечне захворювання — надмірне потовиділення та проблеми зі сном.

Сильне нічне потовиділення

Незначне потовиділення уві сні вважається нормальним і може бути пов’язане з теплою кімнатою або температурою тіла партнера.

Однак якщо спостерігається надмірна пітливість або незрозуміла лихоманка, експерти настійно радять звернутися до лікаря. Ці симптоми можуть сигналізувати про певні види раку, наприклад, лімфому, хоча іноді вони пов’язані з побічними ефектами ліків або інфекційними захворюваннями.

Безсоння

Безсоння — це труднощі з засинанням, часті пробудження вночі або раннє пробудження. Британська Національна служба охорони здоров’я зазначає, що приблизно кожна третя людина стикається з такими проблемами у житті.

Причини безсоння різні: стрес, тривожність, травми або хвороби. Cancer Research UK підкреслює, що безсоння може бути одним із симптомів раку. Проблеми зі сном також можуть виникати як наслідок лікування або психологічного стану після встановленого діагнозу.

Фахівці відзначають, що часте безсоння негативно впливає на повсякденне життя. Воно викликає втому, дратівливість, зниження енергії та проблеми з концентрацією.

Крім нічної пітливості та безсоння, на рак можуть вказувати:

· постійна втома;

· незрозумілі кровотечі або синці;

· тривала слабкість;

· різка втрата ваги;

· ущільнення або шишки на тілі.

Якщо ви помічаєте будь-які незрозумілі симптоми, експерти радять негайно звертатися до сімейного лікаря, адже раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування.

