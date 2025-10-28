Значно більше, ніж приправа: названо унікальну спецію для нормалізації тиску і холестерину

Ця добре відома пряність, яка майже напевно є на полиці кожної господині, може стати справжнім союзником для здоров’я серця та судин. Наукові дані свідчать, що насіння коріандру — звичний інгредієнт карі чи тушкованих страв — допомагає зменшувати рівень холестерину й нормалізувати артеріальний тиск. Про це повідомляє видання Daily Express.

Фото: з відкритих джерел

У публікації, розміщеній у журналі Current Cardiology Reviews, дослідники відзначили, що коріандр має виражені гіполіпідемічні властивості, тобто здатен знижувати рівень жирів у крові.

Науковці з’ясували, що спеція ефективно зменшує концентрацію "поганого" холестерину (ЛПНЩ) і тригліцеридів, водночас підвищуючи рівень "хорошого" холестерину (ЛПВЩ). В експерименті тварини, які отримували добавку з коріандру, мали помітно нижчий показник загального холестерину, ніж контрольна група.

Крім того, фахівці наголошують, що регулярне використання цієї пряності може допомогти знизити ризик серцевих нападів та інсультів.

Ще одне дослідження, опубліковане у журналі Journal of Ethnopharmacology у 2009 році, продемонструвало, що плоди коріандру мають здатність зменшувати артеріальний тиск завдяки впливу на судини та м’яку дію на організм. Учені вважають, що цей ефект може бути пов’язаний із поєднанням холінергічного та антагоністичного впливу на кальцієві канали, а також із легкими сечогінними властивостями спеції, що є корисним при гіпертонії.

Експерти радять не забувати регулярно перевіряти рівень холестерину та контролювати тиск, а у разі будь-яких відхилень — консультуватися з лікарем.

