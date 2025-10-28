Значительно больше, чем приправа: названа уникальная специя для нормализации давления и холестерина

Эта хорошо известная пряность, почти наверняка на полке каждой хозяйки, может стать настоящим союзником для здоровья сердца и сосудов. Научные данные свидетельствуют, что семена кориандра – привычный ингредиент карри или тушеных блюд – помогают снижать уровень холестерина и нормализовать артериальное давление. Об этом сообщает издание Daily Express.

Фото: из открытых источников

В публикации, размещенной в журнале Current Cardiology Reviews, исследователи отметили, что кориандр обладает выраженными гиполипидемическими свойствами, то есть способен снижать уровень жиров в крови.

Ученые выяснили, что специя эффективно уменьшает концентрацию "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов, в то же время повышая уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). В эксперименте животные, получавшие добавку из кориандра, имели заметно более низкий показатель общего холестерина, чем контрольная группа.

Кроме того, специалисты отмечают, что регулярное использование этой пряности может помочь снизить риск сердечных приступов и инсультов.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале Journal of Ethnopharmacology в 2009 году, продемонстрировало, что плоды кориандра обладают способностью уменьшать артериальное давление благодаря влиянию на сосуды и мягкому воздействию на организм. Ученые считают, что этот эффект может быть связан с сочетанием холинергического и антагонистического воздействия на кальциевые каналы, а также с легкими мочегонными свойствами специи, что полезно при гипертонии.

Эксперты советуют не забывать регулярно проверять уровень холестерина и контролировать давление, а в случае отклонений — консультироваться с врачом.

