Що насправді приховує банан: про ці вражаючі властивості фрукта знають одиниці

Банани багаті на вітаміни, калій та інші необхідні мінерали, які підтримують життєво важливі процеси в організмі. Крім того, вони є відмінним джерелом вуглеводів, що забезпечують енергію для щоденних активностей. Про переваги цього популярного фрукта повідомляє eVnExpress.

Фото: з відкритих джерел

Підтримка серцево-судинної системи

Калій у бананах допомагає нервовим клітинам передавати сигнали, що забезпечує регулярне серцебиття та нормальну роботу м’язів. Продукти з високим вмістом калію можуть знижувати ризик атеросклерозу та підвищеного тиску. Людям із проблемами нирок слід проконсультуватися з лікарем, адже надлишок калію може створювати додаткове навантаження на нирки.

Покращення травлення

Банани містять пектин, який уповільнює перетравлення вуглеводів, а також пробіотики та пребіотики, що підтримують здорову мікрофлору кишківника. Фруктоолігосахариди (ФОС) у бананах не повністю засвоюються організмом і стимулюють ріст корисних бактерій у товстому кишківнику.

Контроль ваги

Продукти з низьким або середнім глікемічним індексом та високим вмістом клітковини, як банани, можуть сприяти схудненню. Один середній стиглий банан містить близько 3 г клітковини, що становить приблизно 10% добової норми. Розчинна клітковина допомагає регулювати холестерин, кров’яний тиск і знижує запалення.

Відновлення після фізичних навантажень

Банани забезпечують організм вуглеводами, які допомагають відновлювати глікоген та підвищують засвоєння білка. Калій сприяє балансуванню електролітів і зменшенню м’язових судом, а антиоксиданти зменшують запальні процеси.

Покращення настрою та когнітивних функцій

Банани містять триптофан, який перетворюється на серотонін, покращуючи настрій і якість сну. Інші сполуки фрукта можуть знижувати ризик когнітивного зниження та проблем із пам’яттю.

Попередження: людям з діабетом варто обмежувати вживання дуже стиглих бананів і контролювати рівень цукру в крові. Також можливі алергічні реакції: кропив’янка, свербіж, набряки чи м’язові спазми.

