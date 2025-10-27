Вкрай популярний чай може спричинити страшні побічні ефекти: експерти здивували заявою

Надмірне споживання ромашкового чаю може призвести до різних проблем, особливо у людей, які приймають певні медикаменти.

За даними Verywellhealth, можливі побічні ефекти включають розлади шлунково-кишкового тракту та алергічні реакції.

1. Нудота та блювота

Хоча ромашковий чай часто допомагає впоратися з нудотою, його надмірне вживання іноді може спричиняти протилежний ефект. Дієтологиня Кері Ганс зазначає, що зазвичай чай безпечний, проте при надмірному споживанні можливі нудота або блювота. Дієтологиня Саманта Дієрас додає, що випадки серйозних негативних наслідків трапляються рідко, адже рідко хто п’є чай у великих кількостях протягом тривалого часу.

2. Алергічні реакції

Люди, чутливі до амброзії, можуть стикатися з подразненням шкіри або набряками. Подібні реакції можливі й у тих, хто має алергію на хризантеми, чорнобривці або маргаритки. У важких випадках алергія на ромашку може викликати анафілаксію.

3. Сонливість

Ті, хто приймає седативні засоби, повинні бути обережними. Ромашковий чай може посилювати сонливість при поєднанні із ліками, що викликають заспокоєння, попереджає Дієрас.

4. Підвищений ризик кровотечі

Ромашка містить кумарини, які потенційно підсилюють ефект препаратів, що розріджують кров, наприклад варфарину. Через це надмірне споживання чаю може збільшувати ризик кровотеч.

5. Вплив на протизаплідні засоби

Вживання великої кількості ромашкового чаю може знижувати ефективність гормональних контрацептивів і впливати на стан, пов’язаний із чутливістю до естрогену.

Наукових даних щодо безпечності ромашки під час вагітності або грудного вигодовування поки що мало.

Скільки чаю безпечно пити?

Щоб уникнути побічних ефектів, варто обмежувати щоденне споживання. Експерти радять одну-три чашки на день для здорових дорослих, а тим, хто приймає ліки або має проблеми зі здоров’ям, слід бути обережними та стежити за самопочуттям, радить Ганс.

