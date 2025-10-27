Крайне популярный чай может вызвать страшные побочные эффекты: эксперты удивили заявлением

Чрезмерное потребление ромашкового чая может привести к разным проблемам, особенно у людей, принимающих определенные медикаменты.

Фото: из открытых источников

По данным Verywellhealth, возможные побочные эффекты включают расстройства желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции.

1. Тошнота и рвота

Хотя ромашковый чай часто помогает справиться с тошнотой, его чрезмерное употребление иногда может вызывать противоположный эффект. Диетология Кэри Ганс отмечает, что обычно чай безопасен, однако при чрезмерном потреблении возможны тошнота или рвота. Диетология Саманта Диерас добавляет, что случаи серьезных негативных последствий случаются редко, ведь редко кто пьет чай в больших количествах в течение длительного времени.

2. Аллергические реакции

Люди, чувствительные к амброзии, могут сталкиваться с раздражением кожи или отеками. Подобные реакции возможны и у тех, кто имеет аллергию на хризантемы, бархатцы или маргаритки. В тяжелых случаях аллергия на ромашку может вызвать анафилаксию.

3. Сонливость

Принимающие седативные средства должны быть осторожными. Ромашковый чай может усугублять сонливость при сочетании с лекарствами, вызывающими успокоение, предупреждает Диерас.

4. Повышенный риск кровотечения

Ромашка содержит кумарины, которые потенциально усиливают эффект разжижающих кровь препаратов, например варфарина. Поэтому чрезмерное потребление чая может увеличивать риск кровотечений.

5. Воздействие на противозачаточные средства

Употребление большого количества ромашкового чая может снижать эффективность гормональных контрацептивов и влиять на состояние, связанное с чувствительностью к эстрогену.

Научных данных о безопасности ромашки во время беременности или грудного вскармливания пока мало.

Сколько чая безопасно пить?

Чтобы избежать побочных эффектов, следует ограничивать ежедневное потребление. Эксперты советуют одну-три чашки в день для здоровых взрослых, а тем, кто принимает лекарства или имеет проблемы со здоровьем, следует соблюдать осторожность и следить за самочувствием, советует Ганс.

