Лише один простий інгредієнт зробить ваш суп корисним для серця: несподівана порада медиків

Улітку багато хто обирає легку їжу — салати, свіжі фрукти та овочі. Проте восени та взимку перевага переходить на більш ситні страви: супи, запіканки, тушковане м’ясо. Адже в холодні дні, як у більшості регіонів України, так приємно зігрітися гарячим, наваристим супом.

Фото: з відкритих джерел

Супи — відмінний спосіб збільшити споживання овочів, особливо якщо ви не надто любите салати, зазначає Parade. Приготовані овочі багатьом здаються смачнішими та легше засвоюються, ніж сирі. Дані Instacart свідчать, що листопад — найпопулярніший місяць для споживання супів. Між жовтнем і лютим найбільше купують курячий суп з локшиною, а також популярні крем-суп із курки та крем-суп із грибів.

Серед численних варіантів є один інгредієнт, який особливо рекомендують дієтологи для підтримки серця.

Існує багато продуктів, що зміцнюють серцево-судинну систему, але сочевиця часто недооцінюється, хоча вона ідеально підходить для супів. Дієтологиня Марра Берроуз зазначає, що рослинні білки — чудовий варіант для тих, хто прагне зменшити кількість насичених жирів у раціоні.

Насичені жири, особливо в м’ясних продуктах та оброблених м’ясних виробах, підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ), що збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту.

За словами Емі Чоу, генерального директора BC Dietitians Inc., рослинний білок допомагає знизити ризик серцево-судинних хвороб на 27%. Сочевиця також є багатим джерелом заліза, що особливо важливо для людей на рослинній дієті.

"Сочевиця містить мало жиру та в основному ненасичені жири. Якщо ви намагаєтеся схуднути, включення її у раціон як основного джерела білка буде корисним для серця", — додає Чоу.

