Два ночных симптома рака, которые нельзя пропускать: эксперты шокировали новым открытием

Специалисты по здравоохранению призывают внимательно относиться к двум возникающим ночью симптомам, ведь они могут быть ранними сигналами серьезных заболеваний, в том числе рака. Регулярное проявление этих необъяснимых проблем во время сна требует особого внимания. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: из открытых источников

Представители британской организации Cancer Research UK, специализирующейся на исследовании рака, выделили два ночных симптома, которые часто остаются незаметными, но могут указывать на опасное заболевание — чрезмерное потоотделение и проблемы со сном.

Сильное ночное потоотделение

Незначительное потоотделение во сне считается нормальным и может быть связано с теплой комнатой или температурой тела партнера.

Однако, если наблюдается чрезмерная потливость или непонятная лихорадка, эксперты настоятельно советуют обратиться к врачу. Эти симптомы могут сигнализировать об определенных видах рака, например лимфоме, хотя иногда они связаны с побочными эффектами лекарства или инфекционными заболеваниями.

Бессонница

Бессонница – это трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью или раннее пробуждение. Британская Национальная служба здравоохранения отмечает, что примерно каждый третий человек сталкивается с такими проблемами в жизни.

Причины бессонницы разные: стресс, тревожность, травмы или болезни. Cancer Research UK подчеркивает, что бессонница может быть одним из симптомов рака. Проблемы со сном также могут возникать вследствие лечения или психологического состояния после установленного диагноза.

Специалисты отмечают, что частая бессонница негативно влияет на повседневную жизнь. Оно вызывает усталость, раздражительность, понижение энергии и трудности с концентрацией.

Помимо ночной потливости и бессонницы раком могут указывать:

· постоянная усталость;

· непонятные кровотечения или кровоподтеки;

· продолжительная слабость;

· резкая потеря веса;

· уплотнения или шишки на теле.

Если вы замечаете какие-либо непонятные симптомы, эксперты советуют немедленно обращаться к семейному врачу, ведь раннее выявление болезни значительно повышает шансы успешного лечения.

Как уже писали "Комментарии", эта хорошо известная пряность, почти наверняка на полке каждой хозяйки, может стать настоящим союзником для здоровья сердца и сосудов. Научные данные свидетельствуют, что семена кориандра – привычный ингредиент карри или тушеных блюд – помогают снижать уровень холестерина и нормализовать артериальное давление.