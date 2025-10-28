Этот фрукт способен поставить старение на паузу: учёные шокировали новым открытием

Раньше потеря мышечной массы с возрастом практически не привлекала внимания медиков и ученых, а значение скелетных мышц для продления активной жизни оставалось недооцененным. Однако за последние 15 лет это отношение изменилось.

Сегодня исследователи выяснили, что гранат может оказывать положительное влияние на восстановление мышц. По их словам, фрукт выступает своеобразным буфером против многих последствий старения.

Одной из ключевых молекул граната является уролитин А (УА), которая, как предполагают ученые, способна оградить организм от возрастной потери мышечной массы. Было обнаружено, что УА помогает клеткам восстанавливать способность удалять поврежденные митохондрии.

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны исследовали эффект граната на разных животных. Оказалось, что получавшие гранат черви жили почти вдвое дольше. А мыши, которым вводили УА, могли пробегать на 42% больше дистанции.

Исследователи подчеркнули, что улучшение трудоспособности животных происходило без значительного увеличения размера мышц.

"Это единственная известная молекула, которая способна перезапустить процесс очистки клеток от поврежденных митохондрий, известный как митофагия", — объяснил автор исследования Патрик Эбишер.

Для человека, чтобы получить эквивалентную дозу УА, нужно выпивать около четырех стаканов гранатового сока в день. Ученые добавили, что уролитин А содержится также во многих ягодах и орехах, хотя в меньшем количестве.

