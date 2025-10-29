Лучшая альтернатива спортзалу: названо необходимое количество шагов на каждый день

Многие люди задаются вопросом, сколько шагов в день нужно делать, чтобы поддерживать стройность, но ходьба важна не только для веса — она оказывает непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни.

Фото: из открытых источников

Современный ритм жизни поощряет удобство: люди часто пользуются авто даже на короткие дистанции, заказывают продукты и вещи онлайн, а работа и отдых проходят в сидячем положении. В результате ежедневная активность существенно уменьшилась.

Недавние исследования показали, что даже умеренные прогулки дают ощутимый эффект. Специалисты Массачусетского университета имени генерала Бригама на протяжении более десяти лет наблюдали за 13547 женщинами в среднем возрасте 72 года. Оказалось, что те, кто проходил хотя бы 4000 шагов один-два раза в неделю, снижали риск смерти на 26% и сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Если такие прогулки повторять три и более дней в неделю, риск смерти уменьшался до 40%.

Исторически человеческое тело формировалось для значительной двигательной активности – еще до появления технологий люди проходили до 15-20 тысяч шагов в день. Сейчас большинство пожилых людей не преодолевает даже отметки в 5000 шагов, что негативно влияет на способность организма противостоять болезням и восстанавливаться после физических нагрузок.

"Из-за пониженной ежедневной активности важно определить минимальный объем физической нагрузки, который реально улучшит здоровье, чтобы люди могли достигать реалистичных целей", — подчеркнула старший автор исследования И-Мин Ли из Brigham and Women's Hospital.

В эксперименте участники носили акселерометр на бедре, фиксировавшему всю их двигательную активность с 2011 по 2015 год. Оказалось, что ключевым фактором было самое общее число шагов в день, а не конкретная закономерность прогулок. Даже те, кто гулял только по выходным, получали подобный эффект для здоровья, как и те, кто ходил каждый день.

Оптимальной отметкой учёные называют 4000 шагов в день. Ниже этого предела организм плохо активирует системы восстановления, а мышцы и равновесие ослабевают, уменьшая желание активного образа жизни. Даже умеренные прогулки способны нарушить эту негативную тенденцию и укрепить здоровье.

