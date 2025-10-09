Сон поруч з телефоном на зарядці: лікар вразив заявою про шкоду для здоров'я

Терапевт Сергій Петров висловив свою позицію щодо того, наскільки безпечно залишати смартфон на зарядці біля себе під час сну. На думку лікаря, багато занепокоєнь користувачів із цього приводу перебільшені та не мають достатнього наукового підґрунтя.

Фото: з відкритих джерел

Петров зазначає, що на сьогодні не існує переконливих наукових доказів шкідливого впливу електромагнітного випромінювання, яке генерується під час заряджання чи роботи смартфонів. Радіохвилі, які випромінює пристрій, мають низьку потужність, і тому не завдають шкоди людському організму.

При цьому медик наголошує, що важливу роль відіграє якість зарядного пристрою. Для уникнення можливих ризиків варто використовувати лише сертифіковані адаптери живлення та не дозволяти телефону надмірно нагріватися, адже перегрівання може спричинити збої у роботі батареї.

Особливо обережними варто бути у вологих середовищах. Наприклад, заряджати смартфон у ванній категорично не рекомендується. У разі потрапляння води до електроніки можливе коротке замикання, що може стати небезпечним для життя.

Попри те, що заряджені пристрої можуть трохи нагріватися, Петров заспокоює: у більшості випадків це нормальне явище, яке не несе загрози. Хоча ризик вибуху акумулятора існує, він залишається вкрай низьким. Такі випадки, як правило, пов’язані з виробничими дефектами або пошкодженнями ізоляції батареї.

Загалом, за словами лікаря, сон поруч зі смартфоном, який заряджається, не становить суттєвої небезпеки, якщо дотримуватись елементарних правил безпеки та використовувати якісні аксесуари.

