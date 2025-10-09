Захищає від застуди і не тільки: ці факти про користь червоної цибулі змусять здивуватися

Червона цибуля – це не лише яскрава прикраса для страв, а й овоч з активними біологічними властивостями. Її регулярне вживання може позитивно впливати на імунітет, рівень цукру в крові та бактеріальний баланс. Проте, як і будь-який продукт, вона має свої обмеження – надмірна кількість може викликати дискомфорт зі шлунково-кишковим трактом.

Можливе загострення печії та кислотного рефлюксу

Червона цибуля здатна посилювати симптоми кислотного рефлюксу – стану, при якому кислота зі шлунка потрапляє в стравохід, викликаючи печіння у грудях. Особливо це помітно після вживання гострих чи жирних страв із додаванням великої кількості сирої цибулі.

Лікарі радять людям із подібними симптомами уникати не тільки цибулі, а й цитрусових, алкоголю, томатів і прянощів.

Антибактеріальний ефект

Дослідження показують, що активні речовини в червоній цибулі мають здатність пригнічувати ріст певних бактерій, зокрема E. coli та Staphylococcus aureus. Особливо виділяється кверцетин – антиоксидантна сполука, яка, згідно з лабораторними даними, також може впливати на Helicobacter pylori, що асоціюється з виразкою шлунка.

Можливий негативний вплив при СПК

Для людей із синдромом подразненого кишківника (СПК), надлишок червоної цибулі може посилити симптоми – здуття, спазми, біль, метеоризм, діарею чи запори. Це пов’язано з наявністю ферментованих вуглеводів, які важко засвоюються деякими людьми. До "проблемних" продуктів у цьому випадку також належать часник, кава й капуста.

Контроль рівня цукру в крові

Однією з найбільш досліджених властивостей червоної цибулі є її здатність допомагати регулювати рівень глюкози в крові. За даними деяких клінічних досліджень, у пацієнтів із діабетом 2 типу після споживання 100 г цибулі рівень цукру натще знижувався на значну величину – приблизно на 40 мг/дл.

Кверцетин також відіграє тут роль: він може впливати на клітини печінки, кишечника та підшлункової, активуючи механізми, що регулюють обмін глюкози.

