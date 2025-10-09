Очі можуть "видати" 7 вкрай серйозних хвороб: лікарі насторожили відкриттям

Лікарі зазначають, що запальні процеси можуть негативно впливати на стан очей, спричиняючи появу виділень, почервоніння, а також розширення кровоносних судин. Подібні симптоми часто свідчать про глибші проблеми зі здоров’ям.

Фото: з відкритих джерел

Одним із тривожних сигналів є зміни в сітківці ока, які можуть вказувати на цукровий діабет. У разі підозри на це захворювання важливо пройти повне офтальмологічне обстеження, адже саме по сітківці та стану судин можна зафіксувати ранні ознаки діабету.

Іншим можливим маркером є білі кільця навколо райдужної оболонки ока, які можуть свідчити про підвищений рівень холестерину в організмі. У такому випадку необхідна консультація лікаря для проведення відповідних аналізів.

При психічних розладах фіксуються характерні порушення у рухах очей. Сучасні технології, які застосовуються для діагностики глаукоми, можуть також допомогти виявити ознаки шизофренії.

Ознакою гіпертонії є поява кровоточивих судин в очному дні, що в окремих випадках може призвести до відшарування сітківки.

У людей з онкологічними захворюваннями іноді змінюється відтінок очей — з'являється жовтуватий колір, хоча гострота зору при цьому зазвичай не порушується.

Неврологічні порушення, зокрема хвороба Паркінсона, можуть проявлятися через посмикування очей. Ще один помітний симптом — витріщені очі, які часто є ознакою проблем із щитовидною залозою.

