Без пігулок: стало відомо, як можна тиск у нормі природними методами
Без пігулок: стало відомо, як можна тиск у нормі природними методами

Дотримання раціону з великою кількістю цільнозернових, фруктів, овочів і знежирених молочних продуктів, а також зменшення споживання насичених жирів допомагає знизити артеріальний тиск.

8 жовтня 2025, 15:00
Раціон, у якому переважають цільнозернові продукти, свіжі овочі, фрукти та нежирні молочні вироби, а також мінімальна кількість насичених жирів, сприяє зниженню артеріального тиску. На думку науковців, це лише один із багатьох способів підтримки нормального тиску без медикаментів.

Без пігулок: стало відомо, як можна тиск у нормі природними методами

1. Збільшення споживання калію

За інформацією клініки Mayo Clinic, покращити показники тиску можна, підвищивши рівень калію в організмі. Найбільш природні джерела цього елементу — свіжі овочі та фрукти, які варто включити у щоденне меню.

2. Регулярна фізична активність

Систематичні фізичні навантаження мають суттєвий вплив на тиск. Достатньо 150 хвилин активності на тиждень або 30 хвилин щодня. До найбільш ефективних вправ належать: ходьба, біг підтюпцем, плавання, велоспорт або танці.

3. Обмеження натрію в їжі

Навіть незначне зменшення солі в раціоні може позитивно позначитися на здоров’ї серця й нормалізувати тиск. Експерти радять уважно читати склад продуктів, уникати оброблених страв і не додавати зайвої солі під час приготування їжі.

4. Відмова від шкідливих звичок

Надмірне споживання алкоголю може спричинити підвищення тиску та знизити ефективність лікування. Ще один фактор ризику — куріння: кожна сигарета викликає короткочасний стрибок тиску. Саме тому відмову від цих звичок медики називають одним із ключових кроків до стабільного артеріального тиску.

Портал "Коментарі" писав, що восени та взимку наш організм стикається з додатковим навантаженням: менше сонячного світла, частіше застуди, дефіцит вітамінів та обмежена рухова активність.   



