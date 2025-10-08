Без пігулок: стало відомо, як можна тиск у нормі природними методами

Раціон, у якому переважають цільнозернові продукти, свіжі овочі, фрукти та нежирні молочні вироби, а також мінімальна кількість насичених жирів, сприяє зниженню артеріального тиску. На думку науковців, це лише один із багатьох способів підтримки нормального тиску без медикаментів.

Фото: з відкритих джерел

1. Збільшення споживання калію

За інформацією клініки Mayo Clinic, покращити показники тиску можна, підвищивши рівень калію в організмі. Найбільш природні джерела цього елементу — свіжі овочі та фрукти, які варто включити у щоденне меню.

2. Регулярна фізична активність

Систематичні фізичні навантаження мають суттєвий вплив на тиск. Достатньо 150 хвилин активності на тиждень або 30 хвилин щодня. До найбільш ефективних вправ належать: ходьба, біг підтюпцем, плавання, велоспорт або танці.

3. Обмеження натрію в їжі

Навіть незначне зменшення солі в раціоні може позитивно позначитися на здоров’ї серця й нормалізувати тиск. Експерти радять уважно читати склад продуктів, уникати оброблених страв і не додавати зайвої солі під час приготування їжі.

4. Відмова від шкідливих звичок

Надмірне споживання алкоголю може спричинити підвищення тиску та знизити ефективність лікування. Ще один фактор ризику — куріння: кожна сигарета викликає короткочасний стрибок тиску. Саме тому відмову від цих звичок медики називають одним із ключових кроків до стабільного артеріального тиску.

