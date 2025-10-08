Осінній раціон: 5 продуктів, що допоможуть тримати імунітет на висоті

Восени та взимку наш організм стикається з додатковим навантаженням: менше сонячного світла, частіше застуди, дефіцит вітамінів та обмежена рухова активність. Саме в цей період особливо важливо підтримувати імунітет за допомогою правильного харчування. Існують продукти, які не тільки зміцнюють захисні сили організму, а й очищують його та дарують енергію, навіть коли на вулиці холодно й похмуро. Ось перелік продуктів, які допоможуть зберегти здоров’я, активність і гарний настрій у цей час року.

Які продукти підтримують імунітет і заряджають енергією восени та взимку?

Мед — це природна "жива аптека", багата на ферменти, вітаміни групи B, залізо, магній і природні антисептики. Рекомендується щодня розчиняти чайну ложку меду у склянці теплої води з лимоном — це допоможе зміцнити імунітет, очистити організм і зарядитися енергією на тривалий час. Важливо не додавати мед у гарячі напої, оскільки при температурі понад 40°C він втрачає корисні властивості.

Цитрусові фрукти — апельсини, мандарини, грейпфрути та лимони — є відмінним природним засобом профілактики застуди. Вони багаті на вітамін C і містять ефірні олії, які покращують настрій. Вживайте хоча б один цитрус на день або додавайте лимонний сік у воду, салати та різні страви, щоб підтримати імунітет у сезон вірусів.

Капуста — будь-який її вид, від білокачанної до броколі чи квашеної — вважається одним із найкорисніших овочів для холодної пори року. Вона містить багато вітаміну C, клітковини і природних ферментів, що допомагають роботі шлунково-кишкового тракту і зміцнюють імунітет. Квашена капуста особливо корисна, бо є натуральним пробіотиком, який підтримує організм у боротьбі з інфекціями.

Морква та гарбуз — яскраві помаранчеві овочі, які багаті на бета-каротин. Він в організмі перетворюється на вітамін A, що сприяє захисту клітин від бактерій і вірусів. Пийте морквяно-яблучний сік або додавайте гарбуз до супів, запіканок і каш. Для кращого засвоєння соку додайте краплину олії.

Морська риба — оселедець, скумбрія, лосось чи сардини — це не лише смачні, а й дуже корисні продукти. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в них, допомагають знизити запальні процеси в організмі, підтримують здоров’я серця, судин, шкіри та нервової системи. Рибу слід вживати 2-3 рази на тиждень, найкраще запікаючи або тушкуючи, щоб зберегти максимум корисних властивостей без шкоди для фігури.

