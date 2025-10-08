Печінка дає про себе знати: названо три маловідомі стани, які свідчать про небезпеку

Приблизно сім відсотків населення світу можуть мати фіброз печінки, але при цьому не підозрюють про проблему через відсутність чітких симптомів. Це захворювання часто протікає непомітно, а його ознаки настільки неспецифічні, що люди просто не звертають на них уваги. Медики виділяють кілька ключових симптомів, які можуть сигналізувати про початок проблем із печінкою, але багато хто їх ігнорує або плутає з іншими хворобами.

Фото: з відкритих джерел

До основних ознак належать постійне підвищення температури тіла, напади ознобу і відчуття нудоти. Часто також спостерігається втрата апетиту і зниження ваги. На початкових стадіях фіброз печінки проявляється симптомами, схожими на грип: людина може відчувати загальний дискомфорт і порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Ця стадія хвороби може тривати роками, і за цей час фіброз може розвинутися у більш небезпечний цироз.

На пізніх етапах до перерахованих симптомів додаються набряки ніг і живота, а також жовтяниця — зміна кольору шкіри та слизових оболонок через порушення роботи печінки. Окрім цих більш відомих симптомів, існують і менш очевидні ознаки, які свідчать про проблему з печінкою. Серед них — лихоманка і тремтіння, поява капілярів на шкірі вище рівня талії, різкі коливання ваги, а також зниження лібідо.

Одним із найпоширеніших симптомів є хронічна втома і виснаження. Фахівці вважають, що це пов’язано з порушеннями в хімічному складі мозку та рівнях гормонів, які змінюються через неправильне функціонування печінки. Зокрема, це впливає на кортикотропіни, серотонін і норадреналін. Також накопичення токсичних речовин у крові, які пошкоджена печінка не здатна виводити, посилює втому і знижує загальний тонус організму.

Як вже писали "Коментарі", морозиво – це улюблений багатьма солодкий десерт, що містить певну поживну цінність. Проте дієтолог і спеціалістка з харчування Еліф Акчекен застерігає від надмірного вживання цього продукту, оскільки в деяких випадках він може негативно впливати на здоров’я.