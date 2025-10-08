Печень дает о себе знать: названы три малоизвестных состояния, свидетельствующих об опасности

Приблизительно семь процентов населения мира могут иметь фиброз печени, но при этом не подозревают о проблеме из-за отсутствия четких симптомов. Это заболевание часто протекает незаметно, а его признаки настолько неспецифичны, что люди просто не обращают на них внимания. Медики выделяют несколько ключевых симптомов, которые могут сигнализировать о начале проблем с печенью, но многие их игнорируют или путают с другими болезнями.

Фото: из открытых источников

К основным признакам относятся постоянное повышение температуры тела, приступы озноба и тошнота. Часто также наблюдается потеря аппетита и понижение веса. На начальных стадиях фиброз печени проявляется симптомами, похожими на грипп: человек может испытывать общий дискомфорт и нарушение желудочно-кишечного тракта. Эта стадия болезни может длиться годами и за это время фиброз может развиться в более опасный цирроз.

На поздних этапах к перечисленным симптомам добавляются отеки ног и живота, а также желтуха – изменение цвета кожи и слизистых оболочек из-за нарушения работы печени. Кроме этих более известных симптомов, существуют и менее очевидные признаки, свидетельствующие о проблеме с печенью. Среди них – лихорадка и дрожь, появление капилляров на коже выше уровня талии, резкие колебания веса, а также снижение либидо.

Одним из наиболее распространенных симптомов является хроническая усталость и истощение. Специалисты считают, что это связано с нарушениями в химическом составе мозга и уровнях гормонов, которые изменяются из-за неправильного функционирования печени. В частности, это оказывает влияние на кортикотропины, серотонин и норадреналин. Также накопление токсичных веществ в крови, поврежденная печень не способна выводить, усиливает усталость и снижает общий тонус организма.

