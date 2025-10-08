Чому морозиво може шкодити здоров’ю: відповідь лікарки вразить кожного

Морозиво – це улюблений багатьма солодкий десерт, що містить певну поживну цінність. Проте дієтолог і спеціалістка з харчування Еліф Акчекен застерігає від надмірного вживання цього продукту, оскільки в деяких випадках він може негативно впливати на здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

Головна небезпека морозива криється у його складниках. Акчекен підкреслює, що такі інгредієнти, як кукурудзяний сироп, штучні підсолоджувачі, консерванти, емульгатори та барвники, можуть завдати серйозної шкоди організму.

За словами експертки, деякі добавки навіть пов’язують із ризиком розвитку розумової відсталості. Крім цього, надмірне споживання морозива часто призводить до проблем із серцем і цукрового діабету.

Окрім проблем із вагою і метаболізмом, існує загроза інфекцій через порушення санітарних норм на виробництвах. Так, продукт може бути заражений небезпечними бактеріями, зокрема сальмонелою та бацилою цереус.

Особливу увагу слід звертати на наявність крижаних частинок на упаковці морозива — це може означати, що товар вже розтанув і повторно заморожувався. У таких умовах бактерії активно розмножуються, що підвищує ризик інфекції.

Щодо безпечної кількості морозива, Акчекен радить дотримуватися таких норм: здоровим людям дозволено їсти по кілька кульок 2–3 рази на тиждень, тоді як тим, хто контролює вагу, варто обмежитися двома кульками не частіше одного разу на тиждень.

Також варто пам’ятати, що щоденне вживання морозива та схожих продуктів, особливо у людей старше 60 років, може послабити кістки через вміст фосфорної кислоти та штучних підсолоджувачів.

Як вже писали "Коментарі", хоча зелений чай давно вважається напоєм із потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які захищають клітини від ушкоджень і знижують ризик хронічних хвороб, наукові дані показують: він не єдиний, хто заслуговує на увагу. Існує чимало інших напоїв, які не лише не поступаються, а й перевершують зелений чай за концентрацією корисних сполук.