Зелений чай більше не панацея: названо 5 напоїв з рекордним вмістом антиоксидантів

Хоча зелений чай давно вважається напоєм із потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які захищають клітини від ушкоджень і знижують ризик хронічних хвороб, наукові дані показують: він не єдиний, хто заслуговує на увагу. Існує чимало інших напоїв, які не лише не поступаються, а й перевершують зелений чай за концентрацією корисних сполук. Розповідаємо про напої з найвищим вмістом антиоксидантів і їхній вплив на здоров’я.

Фото: з відкритих джерел

Рейтинг антиоксидантних чаїв:

1. Білий чай

Завдяки мінімальній обробці білий чай зберігає максимум корисних речовин — катехінів та поліфенолів, які підтримують здоровий обмін речовин, знижують рівень шкідливого холестерину та запобігають захворюванням печінки. Він також позитивно впливає на здоров’я кісток і суглобів.

2. Чай з гібіскуса (розела)

Яскраво-червоний настій гібіскуса багатий на антоціани й флавоноїди, що знижують запалення, артеріальний тиск та рівень холестерину. Також має м’яку антибактеріальну дію, допомагає ниркам і може регулювати рівень цукру в крові.

3. Фіолетовий чай

Цей унікальний чай з Кенії містить комбінацію антоціанів та катехінів, має сильну антиоксидантну дію та сприяє зниженню рівня цукру й холестерину. Дослідження показують, що він позитивно впливає на кишкову мікрофлору та метаболізм.

4. Ройбуш

Безкофеїновий південноафриканський чай із природним солодкуватим смаком, багатий на аспалатин і нотофагін — антиоксиданти, що допомагають регулювати рівень глюкози та підтримують роботу нирок. Також сприяє кращому сну та зниженню стресу.

5. Матча

Концентрована форма зеленого чаю, яка містить у кілька разів більше EGCG — головного антиоксиданту. Підтримує роботу мозку, зменшує тривожність, захищає серцево-судинну систему та потенційно має протиракові властивості.

Як вже писали "Коментарі", багато хто звик вичавлювати чайний пакетик у чашку, вважаючи, що це підсилює смак напою. Однак фахівці з харчової безпеки застерігають: ця, здавалося б, безневинна дія може не лише погіршити смак, а й завдати шкоди здоров’ю.