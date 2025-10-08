logo_ukra

BTC/USD

121407

ETH/USD

4443.73

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Зелений чай більше не панацея: названо 5 напоїв з рекордним вмістом антиоксидантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Зелений чай більше не панацея: названо 5 напоїв з рекордним вмістом антиоксидантів

Зелений чай відомий своїми цілющими властивостями, однак існують напої, що містять ще більше антиоксидантів.

8 жовтня 2025, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Хоча зелений чай давно вважається напоєм із потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, які захищають клітини від ушкоджень і знижують ризик хронічних хвороб, наукові дані показують: він не єдиний, хто заслуговує на увагу. Існує чимало інших напоїв, які не лише не поступаються, а й перевершують зелений чай за концентрацією корисних сполук. Розповідаємо про напої з найвищим вмістом антиоксидантів і їхній вплив на здоров’я.

Зелений чай більше не панацея: названо 5 напоїв з рекордним вмістом антиоксидантів

Фото: з відкритих джерел

Рейтинг антиоксидантних чаїв:

1. Білий чай

Завдяки мінімальній обробці білий чай зберігає максимум корисних речовин — катехінів та поліфенолів, які підтримують здоровий обмін речовин, знижують рівень шкідливого холестерину та запобігають захворюванням печінки. Він також позитивно впливає на здоров’я кісток і суглобів.

2. Чай з гібіскуса (розела)

Яскраво-червоний настій гібіскуса багатий на антоціани й флавоноїди, що знижують запалення, артеріальний тиск та рівень холестерину. Також має м’яку антибактеріальну дію, допомагає ниркам і може регулювати рівень цукру в крові. 

3. Фіолетовий чай

Цей унікальний чай з Кенії містить комбінацію антоціанів та катехінів, має сильну антиоксидантну дію та сприяє зниженню рівня цукру й холестерину. Дослідження показують, що він позитивно впливає на кишкову мікрофлору та метаболізм.

4. Ройбуш

Безкофеїновий південноафриканський чай із природним солодкуватим смаком, багатий на аспалатин і нотофагін — антиоксиданти, що допомагають регулювати рівень глюкози та підтримують роботу нирок. Також сприяє кращому сну та зниженню стресу.

5. Матча

Концентрована форма зеленого чаю, яка містить у кілька разів більше EGCG — головного антиоксиданту. Підтримує роботу мозку, зменшує тривожність, захищає серцево-судинну систему та потенційно має протиракові властивості.

Як вже писали "Коментарі", багато хто звик вичавлювати чайний пакетик у чашку, вважаючи, що це підсилює смак напою. Однак фахівці з харчової безпеки застерігають: ця, здавалося б, безневинна дія може не лише погіршити смак, а й завдати шкоди здоров’ю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.verywellhealth.com/teas-with-more-antioxidants-than-green-tea-11821389
Теги:

Новини

Всі новини