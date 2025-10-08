Зеленый чай больше не панацея: названы 5 напитков с рекордным содержанием антиоксидантов

Хотя зеленый чай давно считается напитком с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск хронических болезней, научные данные показывают: он не единственный, кто заслуживает внимания. Существует много других напитков, которые не только не уступают, но и превосходят зеленый чай по концентрации полезных соединений. Рассказываем о напитках с высоким содержанием антиоксидантов и их влиянии на здоровье.

Рейтинг антиоксидантных чаев:

1. Белый чай

Благодаря минимальной обработке белый чай сохраняет максимум полезных веществ — катехинов и полифенолов, которые поддерживают здоровый обмен веществ, снижают уровень вредного холестерина и предотвращают заболевания печени. Он также оказывает положительное влияние на здоровье костей и суставов.

2. Чай из гибискуса (розела)

Ярко-красный настой гибискуса богат антоцианами и флавоноидами, снижающими воспаление, артериальное давление и уровень холестерина. Также оказывает мягкое антибактериальное действие, помогает почкам и может регулировать уровень сахара в крови.

3. Фиолетовый чай

Этот уникальный чай из Кении содержит комбинацию антоцианов и катехинов, обладает сильным антиоксидантным действием и способствует снижению уровня сахара и холестерина. Исследования показывают, что он оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору и метаболизм.

4. Ройбуш

Бескофеиновый южноафриканский чай с природным сладковатым вкусом, богатый аспалатином и нотофагином — антиоксидантами, которые помогают регулировать уровень глюкозы и поддерживают работу почек. Также способствует лучшему сну и снижению стресса.

5. Матча

Концентрированная форма зеленого чая содержит в несколько раз больше EGCG — главного антиоксиданта. Поддерживает работу мозга, уменьшает тревожность, защищает сердечно-сосудистую систему и имеет противораковые свойства.

