Почему мороженое может вредить здоровью: ответ врача поразит каждого

Мороженое – это любимый многими сладкий десерт, содержащий определенную питательную ценность. Однако диетолог и специалист по питанию Элиф Акчекен предостерегает от чрезмерного употребления этого продукта, поскольку в некоторых случаях он может отрицательно влиять на здоровье.

Главная опасность мороженого кроется в его составляющих. Акчекен подчеркивает, что такие ингредиенты, как кукурузный сироп, искусственные подсластители, консерванты, эмульгаторы и красители, могут нанести серьезный вред организму.

По словам эксперта, некоторые добавки даже связывают с риском развития умственной отсталости. Кроме этого, чрезмерное потребление мороженого часто приводит к проблемам с сердцем и сахарным диабетом.

Кроме проблем с весом и метаболизмом существует угроза инфекций из-за нарушения санитарных норм на производствах. Так, продукт может быть заражен опасными бактериями, в частности сальмонеллой и бациллой цереус.

Особое внимание следует обращать на наличие ледяных частиц на упаковке мороженого – это может означать, что товар уже растаял и повторно замораживался. В таких условиях бактерии активно размножаются, что повышает риск инфекции.

Что касается безопасного количества мороженого, Акчекен советует придерживаться следующих норм: здоровым людям разрешено есть по несколько шариков 2–3 раза в неделю, тогда как тем, кто контролирует вес, следует ограничиться двумя шариками не чаще одного раза в неделю.

Также следует помнить, что ежедневное употребление мороженого и подобных продуктов, особенно у людей старше 60 лет, может ослабить кости из-за содержания фосфорной кислоты и искусственных подсластителей.

