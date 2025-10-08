Осенний рацион: 5 продуктов, которые помогут держать иммунитет на высоте

Осенью и зимой наш организм сталкивается с дополнительными нагрузками: меньше солнечного света, чаще простуды, дефицит витаминов и ограниченная двигательная активность. Именно в этот период особенно важно поддерживать иммунитет посредством правильного питания. Существуют продукты, которые не только укрепляют защитные силы организма, но и очищают его и дарят энергию, даже когда на улице холодно и пасмурно. Вот список продуктов, которые помогут сохранить здоровье, активность и хорошее настроение в это время года.

Фото: из открытых источников

Какие продукты поддерживают иммунитет и заряжают энергией осенью и зимой?

Мед – это естественная "живая аптека", богатая ферментами, витаминами группы B, железом, магнием и природными антисептиками. Рекомендуется ежедневно растворять чайную ложку меда в стакане теплой воды с лимоном – это поможет укрепить иммунитет, очистить организм и зарядиться энергией на длительное время. Важно не добавлять мед в горячие напитки, поскольку при температуре свыше 40°C он теряет полезные свойства.

Цитрусовые фрукты – апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны – являются отличным природным средством профилактики простуды. Они богаты витамином C и содержат эфирные масла, которые улучшают настроение. Употребляйте хотя бы один цитрус в день или добавляйте лимонный сок в воду, салаты и блюда, чтобы поддержать иммунитет в сезон вирусов.

Капуста – любой ее вид, от белокочанной до брокколи или квашеной – считается одним из самых полезных овощей для холодного времени года. Она содержит много витамина C, клетчатки и природных ферментов, помогающих работе желудочно-кишечного тракта и укрепляющих иммунитет. Квашеная капуста особенно полезна, поскольку является натуральным пробиотиком, поддерживающим организм в борьбе с инфекциями.

Морковь и тыква — яркие оранжевые овощи, богатые бета-каротином. Он в организме превращается в витамин A, что способствует защите клеток от бактерий и вирусов. Пейте морковно-яблочный сок или добавляйте тыкву к супам, запеканкам и кашам. Для лучшего усвоения сока добавьте каплю растительного масла.

Морская рыба – сельдь, скумбрия, лосось или сардины – это не только вкусные, но и очень полезные продукты. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты помогают снизить воспалительные процессы в организме, поддерживают здоровье сердца, сосудов, кожи и нервной системы. Рыбу следует употреблять 2-3 раза в неделю, лучше запекая или туша, чтобы сохранить максимум полезных свойств без ущерба для фигуры.

