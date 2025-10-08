Без пилюль: стало известно, как можно давление в норме естественными методами

Рацион, в котором преобладают цельнозерновые продукты, свежие овощи, фрукты и нежирные молочные изделия, а также минимальное количество насыщенных жиров способствует снижению артериального давления. По мнению ученых, это лишь один из многих способов поддержания нормального давления без медикаментов.

Фото: из открытых источников

1. Увеличение потребления калия

По информации клиники Mayo Clinic, улучшить показатели давления можно повысив уровень калия в организме. Наиболее природные источники этого элемента – свежие овощи и фрукты, которые следует включить в ежедневное меню.

2. Регулярная физическая активность

Систематические физические нагрузки оказывают существенное влияние на давление. Достаточно 150 минут активности в неделю или 30 минут в день. К наиболее эффективным упражнениям относятся: ходьба, бег трусцой, плавание, велоспорт или танцы.

3. Ограничение натрия в пище

Даже незначительное уменьшение соли в рационе может положительно отразиться на здоровье сердца и нормализовать давление. Эксперты советуют внимательно читать состав продуктов, избегать обработанных блюд и не добавлять лишнюю соль во время приготовления пищи.

4. Отказ от вредных привычек

Чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению давления и снизить эффективность лечения. Еще один фактор риска – курение: каждая сигарета вызывает кратковременный скачок давления. Именно поэтому отказ от этих привычек медики называют одним из ключевых шагов к стабильному артериальному давлению.

Портал "Комментарии" писал, что осенью и зимой наш организм сталкивается с дополнительной нагрузкой: меньше солнечного света, чаще простуды, дефицит витаминов и ограниченная двигательная активность.