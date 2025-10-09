logo

Глаза могут "выдать" 7 крайне серьезных болезней: врачи насторожили открытием


Глаза могут "выдать" 7 крайне серьезных болезней: врачи насторожили открытием

Изменения в сетчатке глаза могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета, поэтому при малейшем подозрении важно пройти полное медицинское обследование.

9 октября 2025, 07:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Врачи отмечают, что воспалительные процессы могут негативно влиять на состояние глаз, что приводит к появлению выделений, покраснению, а также расширению кровеносных сосудов. Подобные симптомы часто свидетельствуют о более глубоких проблемах со здоровьем.

Глаза могут "выдать" 7 крайне серьезных болезней: врачи насторожили открытием

Фото: из открытых источников

Одним из тревожных сигналов есть изменения в сетчатке глаза, которые могут указывать на сахарный диабет. При подозрении на это заболевание важно пройти полное офтальмологическое обследование, ведь именно по сетчатке и состоянию сосудов можно зафиксировать ранние признаки диабета.

Другим возможным маркером являются белые кольца вокруг радужки глаза, которые могут свидетельствовать о повышенном уровне холестерина в организме. В этом случае необходима консультация врача для проведения соответствующих анализов.

При психических расстройствах фиксируются характерные нарушения в движениях глаз. Современные технологии, применяемые для диагностики глаукомы, могут также помочь выявить признаки шизофрении.

Признаком гипертонии является появление кровоточащих сосудов в глазном дне, что в редких случаях может привести к отслоению сетчатки.

У людей с онкологическими заболеваниями иногда меняется оттенок глаз – появляется желтоватый цвет, хотя острота зрения при этом обычно не нарушается.

Неврологические нарушения, в частности болезнь Паркинсона, могут проявляться из-за подергивания глаз. Еще один заметный симптом — выпученные глаза, часто являющиеся признаком проблем со щитовидной железой.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что рацион, в котором преобладают цельнозерновые продукты, свежие овощи, фрукты и нежирные молочные изделия, а также минимальное количество насыщенных жиров способствует снижению артериального давления. По мнению ученых, это лишь один из многих способов поддержания нормального давления без медикаментов.



Источник: https://u-news.com.ua/121434-likari-nazvali-sim-zahvorjuvan-jaki-mozhna-pomititi-po-ochah.html
